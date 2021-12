Villacís defiende que el pacto es posible "cuando el centro es fuerte" y defiende la "enorme responsabilidad" del Mixto

Esta postura contrasta con la "posición gamberra de Vox", limitada a "frases lapidarias" y gracietas tipo "Terracís y Carmeida"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que el pacto es posible "cuando el centro es fuerte" y ha pasado a defender la "enorme responsabilidad y consciencia" del Grupo Mixto.

El Grupo Mixto daba ayer el 'sí' al presupuesto de Madrid para 2022 en la comisión extraordinaria de Hacienda, paso previo al Pleno que se convocará mañana miércoles. Sin embargo, horas después el concejal Felipe Llamas presentaba su renuncia al acta por no estar de acuerdo con la decisión de sus compañeros.

En una entrevista en 'La 1' de TVE, recogida por Europa Press, Villacís ha defendido que ahora y siempre el "socio prioritario" de Cs es el PP y para los 'populares' son los 'naranja'. La vicealcaldesa se ha identificado como miembro de un "gobierno pactista, como ya se demostró con los Acuerdos de la Villa".

Begoña Villacís ha insistido que, como gobierno, tienen que sacar adelante el presupuesto en un momento con circunstancias muy complicadas para Madrid, en plena sexta ola, y que ante esto se han topado con la "posición gamberra de Vox", limitada a "frases lapidarias" y gracietas tipo "Terracís y Carmeida".

"Con ese tipo de política la gente no come", ha lanzado a los de Javier Ortega Smith. Esto le ha llevado a poner en valor la situación de Recupera Madrid, una postura "muy difícil" de la que es conocedora porque, como ha apuntado, "es la que suele hacer Cs, que es hacer lo correcto, a pesar de que te peguen de un lado y de otro".

Villacís ha añadido que en un contexto político en el que "el no es no cotiza al alza" y cuando en la Asamblea "se dice con orgullo que no se aceptarán enmiendas de la oposición", algo "sectario y malo para el país", ellos sí aprobarán una treintena de enmiendas del resto de grupos. "Son más en un año que las que (Manuela) Carmena nos aceptó a nosotros en cuatro", ha aseverado.