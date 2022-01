Villacís defiende que en Cs no "escenifican" ser una piña porque lo son y destaca el "increíble apoyo" de Igea en CyL

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha defendido este martes que en la formación naranja no tienen la necesidad de "escenificar" que son una piña porque ya lo son, así como ha destacado el "increíble apoyo" del candidato del partido y exvicepresidente regional, Francisco Igea, a las elecciones de Castilla y León.

"En Cs sí hay una piña, no escenificamos ser una piña, que es algo muy distinto. Tenemos un gran candidato, al que fui a visitar el 31 de diciembre, y es el mejor candidato. No hay ningún partido que tenga un candidato a su altura", ha destacado sobre los comicios regionales que se celebrarán el próximo 13 de febrero.

Para Villacís, "estas elecciones no van a tener que ver tanto con un partido político sino con la gente que tiene palabra y la que no". Así, desde Helio Networks, ha trasladado que confía en que los votantes premien "la honestidad", y en este punto ha señalado que Igea "no es autor de tuits homófobos o exóticos".

Lo ha definido como una persona "seria, cordial, y a quien uno le confiaría muchísimas cosas", ya que "es el que suscita muchísima más confianza". "Es increíble el apoyo que tiene. No hay ningún otro candidato. Además de un gran amigo, es de los mejores políticos. Muy honesto, íntegro, con palabra y que tiene las cosas muy claras", ha apostillado.