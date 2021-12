Villacís cuestiona la utilidad de Vox con sus "gamberradas" y su intento de "parecerse más a un concursante de reality"

Alaba que entre ser portavoz del PP y alcalde, hoy Almeida haya demostrado que es regidor

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha cuestionado la utilidad de Vox en estos dos años y medio en el Ayuntamiento, con sus "insultos constantes de 'Carmeida' y Comunixtos'", con sus "gamberradas", su "no es no" permanente, lejos del pacto, y con un intento de "parecerse más a un concursante de reality show", para criticar también a parte de la izquierda porque parece que quieren ver a Cs "dependiendo de Vox".

Tras el 'sí' del Grupo Mixto al presupuesto en la comisión extraordinaria de Hacienda, 48 horas antes del Pleno en el que se aprobará de forma definitiva, Villacís ha definido el de hoy como "un día de buenas noticias" porque ante la incertidumbre por la sexta ola, entre otras cuestiones, la ciudadanía necesitaba estas cuentas.

En rueda de prensa, la vicealcaldesa ha puesto el foco en los obstáculos encontrados dado el actual escenario político, "donde el 'no es no' cotiza al alza", unas palabras dirigidas a Vox, cuyo trabajo al final se queda "en el testimonio y en la gamberrada". "No sirven a los ciudadanos porque el 'no es no' no da de comer a los vecinos", ha lanzado Villacís, en una crítica a una "política cortoplacista que no lleva a ninguna parte".

SOLO "POLÍTICA ESPECTÁCULO"

Para la concejala de Cs, Vox en dos años y medio no ha hecho más que "ofender" y "política espectáculo". "Un partido no puede convertirse en una broma", ha afeado, después de reclamar a los de Javier Ortega Smith "que trabajen, que vayan a las comisiones". "Quien quiera ayudar, que ayude, y quien no, que no moleste", ha resumido.

Begoña Villacís ha hecho un llamamiento a la política "seria", que antepone a la ciudadanía antes que al partido político. Esto le ha llevado a aplaudir la actitud del regidor, José Luis Martínez-Almeida, ante posibles tensiones por el apoyo del Grupo Mixto, no de Vox, a los presupuestos y sus consecuencias a nivel nacional.

"En mi partido ni se han metido porque somos pactistas pero era probable un escenario que al PP no le viniera bien (ese acuerdo). Muchas veces es bastante complicado ser portavoz del PP y alcalde pero hoy ha demostrado que, ante la duda, es más alcalde de Madrid", ha reconocido al primer edil, que ha seguido la rueda de prensa desde su confinamiento domiciliario al haber dado positivo en Covid.

ESFUERZO NEGOCIADOR DE RECUPERA MADRID

Tampoco se ha olvidado de agradecer el esfuerzo negociador de Recupera Madrid, a quienes les ha transmitido que "merece la pena sacrificarse por la ciudad a la que se representa". "Hay que poner en valor el significado de la negociación entre diferentes", ha subrayado.

Villacís no ha obviado que para Recupera Madrid "sentarse a negociar no es fácil" y les ha aconsejado que se acostumbren a recibir críticas de Vox, que no entienden el concepto de consensuar. A Cs les acusan desde Vox de "girarse" y por "parte de la izquierda" les quieren ver "dependiendo de Vox".

Sin embargo, el Grupo Mixto ha optado por "la responsabilidad, por ser serios y poner a los madrileños en el centro, que es lo que debería cotizar al alza". También ha asegurado a la prensa que la negociación con Recupera Madrid "no ha sido fácil", como se demuestra con la desconvocatoria en dos ocasiones de la comisión. El resultado ha sido satisfactorio porque todos han cedido para que "ganaran los madrileños".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La vicealcaldesa ha defendido que estas son unas "cuentas más equilibradas que nunca, con una bajada de impuestos significativa y muy sociales, que en gasto social superan los mil millones por primera vez".