Villacís critica el "teatro" entre Sánchez e Iglesias al "dar solemnidad a un pacto que va a ser papel mojado"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha tachado de "teatro" el pacto firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario General de Podemos, Pablo Iglesias, al considerar que se está tratando de dar "solemnidad a un pacto que realmente va a ser papel mojado porque no suman".

Así lo ha señalado la portavoz municipal tras participar en la carrera Perrotón celebrada en Madrid en la que ha criticado el acuerdo firmado entre Sánchez e Iglesias para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

En este sentido, la líder madrileña de la formación naranja ha subrayado que para que ese presupuesto salga adelante Sánchez "va a tener que tener los votos del señor Torra". Por ello, ha dicho que las fuerzas políticas y los españoles se estarán preguntando "qué hay que ceder para obtener el apoyo de Torra", algo que les preocupa.

"Estamos hartos de las presiones de los independentistas, qué se creía que iba a ser el señor Sánchez, hacerse presidente a costa de los apoyos del separatismo es lo que es, condicionar España, condicionar los presupuestos a quienes quieren romper España", ha afeado.

Así, ha insistido que les preocupa "mucho" un pacto que es "una suma de escaños insuficientes" para sacar un presupuesto adelante. "La realidad y lo que debería preocupar a los españoles es eso, que para que salgan adelante, necesitarían el apoyo de quienes quieren romper España", ha señalado.

LA FIESTA NACIONAL, "UN DÍA ALEGRE"

En cuando a la celebración de la Fiesta Nacional, Villacís ha subrayado que "lo más importante no es lo que pasó en es momento" en relación a los abucheos al presidente del Gobierno, sino que todos disfrutaron "de un día alegre, de una celebración".

"Los españoles nos pudimos sentir orgullosos de las cosas buenas que tiene España y de las que de vez en cuando también hay que acordarse, para mí eso fue una anécdota y no fue representativo de lo que vivimos", ha dicho.

"Siempre que surgen voces, es el signo de expresión. Sin lugar a dudas hay mucha gente que quiere elecciones. eso es evidente, nosotros somos los primeros que hemos pedido elecciones desde el minuto uno", ha recalcado.

Además, ha reseñado que a Cs no le gusta que España esté en manos de los que quieren romper España. "No hemos parado de decirlo desde el primero momento. Estamos viendo todos los días cómo pagamos las cuotas de hipoteca de Moncloa a los separatistas. Creo que los españoles no se merecen estar en manos de los que quieren dividirnos", ha indicado.

LOS CATALANES, "DESAMPARADOS"

Además, ha refirmado su "preocupación sobre la situación en Cataluña, ya que "la mitad de los catalanes se sientes desamparados y tienen que asistir a cómo se hacen con el espacio público".

"Tenemos jueces desamparados, tenemos políticos desamparados, tenemos ciudadanos desamparados, tenemos una sociedad dividida, tenemos familias divididas y tenemos amigos que se han dejado de hablar. Esta situación no es normal en Cataluña por mucho que quieren aparentar normalidad el señor Sánchez porque básicamente es presidente gracias al apoyo de los que están dividiendo", ha indicado.