Villacís critica la deriva "partidista" de la Delegación del Gobierno y pide un plan b jurídico tras el estado de alarma

"Lo que no puede hacer el señor Sánchez es lavarse las manos y jugar al 'tú la llevas", dice

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha subrayado este martes que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, debe hablar con el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para exigirle un "plan b jurídico" que de seguridad tras decaer el estado de alarma la medianoche del pasado día 9 y ha censurado la "parcialidad" de esta institución.

Durante la presentación de la temporada de piscinas 2021, Villacís ha censurado así a la representante del Gobierno central en la Comunidad por reclamar valentía a la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, para decretar el toque de queda con el objetivo de contener la propagación de la Covid-19.

En esta línea, la vicealcaldesa ha trasladado su preocupación ante la "deriva" de la Delegación del Gobierno. "Unas veces más y unas veces menos, no siempre consiguiéndolo, ha tratado de ser imparcial y a nosotros nos gustaría que eso siguiese siendo así. La Delegación del Gobierno no está para hacer política, está para ayudarnos a los madrileños y a las instituciones madrileñas, para garantizar y conseguir que se hagan efectivas las normas y las ordenanzas. A mí me gustaría que se dedicasen a eso", ha censurado.

En esta línea, ha subrayado que Delegación del Gobierno con quien tiene que hablar es con el Gobierno, que se comprometió con Ciudadanos hace un años a facilitar un plan b jurídico. "Ha pasado un año desde entonces y el señor Sánchez ha hecho decaer el estado de alarma y estamos sin estado de alarma, sin plan b y con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, pidiendo al Tribunal Supremo que colabore, que haga de Gobierno", ha dicho.

En este sentido, ha achacado esto a la ausencia de Gobierno al frente de la nación. "Seguimos sin tener un presidente del Gobierno que quiera hacer su trabajo. Solo sale cuando hay que hablar de vacunas, a nosotros nos gustaría que saliese a hablar de cómo lleva avanzado ese plan b jurídico al que se comprometió hace un año. No quisiéramos pensar que no cumple los compromisos o que miente cuando los hace", ha lamentado.

Así, ha censurado que España no puede ser gobernada "ni por TSJs ni por el Tribunal Supremo". "Lo que no puede hacer el señor Sánchez es lavarse las manos y jugar al 'tú la llevas", ha criticado Villacís, quien ha acusado a Sánchez de haber renunciado de facto a ser el presidente de todos los españoles.

DERIVA PARTIDISTA DEL PSOE

"Me preocupa la deriva del PSOE, me preocupa la deriva de Delegación del Gobierno, que empiece a ser tan parcial", ha recalcado, criticando los reparos de socialistas a la concesión de la Medalla de la ciudad a la exalcaldesa Ana Botella o las críticas del portavoz en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, hacia Andrés Trapiello por "revisionista".

"Ya han pasado las suficientes desgracias en este país como para que se lo tomen en serio y hagan de una vez por todas su trabajo", ha zanjado.

También ha criticado a la Delegación del Gobierno por el refuerzo de los dispositivos de seguridad con motivo de la celebración de San Isidro el próximo sábado, reiterando que el Gobierno ha arrojado "al vacío" a las Comunidades Autónomas al no dotarles de seguridad jurídica y, a la par, no reforzar a las administraciones locales en sus dispositivos.

"Pondremos todos los medios de los que disponemos pero un Ayuntamiento tiene los efectivos suficientes para abordar las cuestiones municipales ordinarias, ha explicado la vicealcaldesa, que ha recordado que no es así para afrontar situaciones extraordinarias derivadas de la pandemia.