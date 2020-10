Villacís cree que "la respuesta no está en los tribunales" sino en que los políticos lleguen a acuerdos

Asegura que "es una pena acudir a tribunales" pero añade que se busca "seguridad jurídica"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que "la respuesta no está en los tribunales ni en tomar decisiones de forma despótica", sino en que los políticos sepan llegar a acuerdos para hacer frente a la pandemia.

Así se ha expresado Villacís en declaraciones a 'laSexta', recogidas por Europa Pres, en relación con la intención de la Comunidad de Madrid de presentar un recurso contra la medidas del Gobierno central para confinar municipios con alta incidencia del coronavirus y la solicitud de medidas cautelares.

Misma línea ha seguido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha respaldado la posición del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, al entender que ahora no es conveniente llevar a los tribunales las nuevas restricciones contra la pandemia del coronavirus aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La vicealcaldesa madrileña entiende que "es una pena que se tenga que acudir a los tribunales" así como "que se publiquen medidas que no son fruto de consenso". Entiende Villacís que "la respuesta no es hacer cosas de forma despótica, la respuesta no está en los tribunales".

Si bien, ha indicado que el Gobierno regional busca así "seguridad jurídica", aunque lamenta que "tenga que ser un recurso" y no un trabajo de consenso de los políticos en un momento "que no tienen precedentes".

"Es normal que nos puedan asaltar dudas. Si no tenemos al Gobierno de la Nación de nuestro lado, lo pone todo mucho más difícil", ha expresado, para reiterar que sí hubo un "principio de acuerdo sobre los parámetros" pero que después "el Gobierno los fijó de forma unilateral".