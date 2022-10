Villacís cree que los insultos machistas deben juzgarse en ámbito educativo

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este viernes que los gritos machistas proferidos por un estudiante del Colegio Mayor Elías Ahuja a las alumnas del Colegio Mayor Santa Mónica deben solucionarse con un expediente disciplinario en el ámbito educativo, y ha insistido en que, en España, hay problemas mucho más graves actualmente.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde el edificio de la calle Luna, 32, tras ser preguntada acerca de la decisión de la Fiscalía de Madrid de investigar si esta acción constituye un delito de odio.

Yo normalmente no juzgo el trabajo de los jueces y los fiscales. Creo que cada uno tiene que hacer su trabajo y ahí no me meto, pero insisto, en España están pasando cosas muy graves, ha valorado.

Para Villacís, los insultos soeces y de una mala educación tremenda que profirió el estudiante del Elías Ahuja deben tratarse en el entorno del colegio mayor.

Yo creo que esto se resuelve cogiendo al chaval, explicándole lo que ha hecho, explicándole cómo se siente una mujer cuando escucha una cosa así, que es amenazada, explicándole si le gustaría que a su hermana, su madre, en el futuro a su hija, vaya por la calle y escuche una cosa así, cómo se sentiría, y con un expediente disciplinario, ha zanjado al respecto.

En su opinión, se trata de un chaval que se habrá tomado lo que sea y profiere una serie de insultos que no es consciente hasta qué punto, cuando lo escucha una mujer, se siente amenazada, una situación que le parece grave.

En contraposición, a Villacís le parece preocupante lo que está ocurriendo con los presupuestos generales del estado, así como que el bipartidismo se está repartiendo, por unos cuantos votos, el futuro de todos los jóvenes con el incremento de las pensiones.

Me parece una traición y me parece mucho más grave, ha subrayado, mientras que ha expresado que hay hogares españoles a los que la inflación les está imposibilitando hacer la compra.

A mí son esos los problemas que me parecen graves, lo demás es parte del folclore machista que tiene que ser cada vez más residual, ha dicho, mientras que ha manifestado que hay mucha gente que a los 20 hace estupideces y luego madura.