Villacís censura que el Gobierno no haya dado aún a Madrid las compensaciones por los desperfectos de Filomena

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha censurado este viernes que el Gobierno central no haya respondido aún a las reclamaciones económicas de Madrid tras ser designada 'zona catastrófica' por el paso de la borrasca Filomena en enero.

"A día de hoy Madrid no sabe nada de las ayudas que nos tendrían que llegar, porque no solo somos nosotros, sino los comerciantes y hosteleros que han perdido mucho dinero por no poder prestar servicio", ha señalado la vicealcaldesa en una visita al parque del Capricho, que reabrió ayer tras estar cerrado por trabajos de comprobación del arbolado y los posibles daños por esta nevada histórica.

Ha cargado, así, contra el presidente, Pedro Sánchez, y el que fuera hasta esta semana vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a los que ha pedido que reconozcan que aunque Madrid no esté gobernada por la izquierda, "los madrileños merecen un reconocimiento y necesitan apoyo".

El Ayuntamiento de Madrid remitió el pasado 16 de febrero a la Delegación del Gobierno las actuaciones que se tenían que realizar para reparar los daños causados por el temporal 'Filomena' en las infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal, unos desperfectos cuantificados en 279 millones de euros.

"No nos están llegando las ayudas, pero sí las facturas del Gobierno. Muchas de las acciones de las que sacaron pecho como las brigadas de ayuda que se mandaron a Madrid para abrir los colegios... Pues nos hemos enterado hace poco de que se os cobrará cerca de 1 millón de euros", ha recriminado la vicealcaldesa, quien ha incidido en que las ayudas no son solo para el Consistorio sino "para gente que las necesita".

Por último, ha tachado de "desgobierno" al Ejecutivo conformado por PSOE y Unidas Podemos y ha alertado de que se replicaría lo mismo en la región de llegar al poder tras el 4 de mayo sus candidatos, Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias respectivamente.