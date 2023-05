Villacís bromea con que no pedirá a Almeida el 'copyright' por su propuesta de cubrir la M-30 en Ventas

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha bromeado este miércoles con que no pedirá a José Luis Martínez-Almeida el 'copyright' por su idea de cubrir la M-30 a la altura de Ventas y ha manifestado que le agrada que el alcalde madrileño sea capaz de "asimilar buenas propuestas".

Tras intervenir en una charla con Madrid Foro Empresarial, la vicealcaldesa se ha referido a la medida anunciada esta mañana por su socio de gobierno, que coincide con la que ya presentó ella hace dos meses en un desayuno informativo junto al delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.

Así, ha recordado que una de las medidas de CS es cubrir la M30 entre Ventas y Ciudad Lineal, una zona que se cubrirá generando una zona verde y con nuevas dotaciones para la conexión de los dos barrios.

"Lo hemos presentado, lo tenemos incluso dibujado y yo creo que todos los medios se han hecho eco de ello. Me gusta que sean capaces de asimilar las buenas propuestas y no voy a pedir el 'copyright', no me importa, lo que me agrada es que lo hayan recibido y lo acepten", ha recalcado.

Villacís manifestó entonces que dicho cubrimiento se estaba planeando ya, pero que se desarrollaría "a lo largo de próximo mandato", en el que esperan formar parte del futuro gobierno municipal