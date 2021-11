Villacís da la bienvenida a "propuestas razonables" en la primera reunión para "mejorar" ordenanza de terrazas

La coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha dado este martes la bienvenida a "propuestas razonables" que ha escuchado en la primera reunión sobre la ordenanza de terrazas, y está a favor de incorporar todas aquellas que "mejoren" el texto.

"He escuchado propuestas razonables, que tengo que reconocer que me han gustado. Yo siempre dije que el texto que presentamos no iba a ser el definitivo, que aspiro a que sea mejorado con todo el mundo que quiera contribuir a mejorarlo", ha trasladado a los medios de comunicación, desde la Plaza de la Villa, tras la primera reunión para perfilar la norma de terrazas de la capital.

En esta han estado presentes distintas asociaciones y colectivos, como la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), el Comité de Personas con Discapacidad (CERMI), la Asociación Empresarial del Comercio Textil (ACOTEX), la organización del comercio COCEM y la asociación de hosteleros.

La ciudad de Madrid perderá a comienzos del próximo año hasta 69 terrazas ampliadas en la actualidad a bandas de aparcamiento de Zonas Ambientalmente Protegidas (ZAP) y Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).

Y es que, el proyecto de ordenanza de Terrazas, aún provisional, establece que las terrazas Covid de la capital continuarán dos años más en pie, salvo en aquellas zonas que estén tensionadas, en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), que son Centro, Gaztambide y AZCA y en las ZAP, que se ubican en Chamartín, Chamberí, Vicálvaro y Salamanca.