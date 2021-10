Villacís avisa a Vox de que los presupuestos del Ayuntamiento "blindarán" políticas LGTBI

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha avisado este martes a Vox de que los presupuestos de Cibeles "blindarán" políticas pro derechos LGTBI. "No vamos a transigir con políticas LGTBI, ni con el Observatorio que ayuda a los jóvenes que sufren acoso por su orientación sexual", ha expuesto en un desayuno informativo de Europa Press Madrid.

Al ser requerida por los presupuestos de Cibeles, Villacís ha confirmado que se hablará con Vox para aprobar las cuentas del Consistorio madrileño de cara al próximo año. "Con Vox vamos a hablar por supuesto, si ellos quieren que mantengamos impuestos bajos, pero no vamos a transigir con políticas LGTBI", ha apostillado a continuación.

Del mismo modo ha explicado que el equipo de Gobierno hablará "con otros partidos", pero siempre mantendrá como línea roja en la negociación los impuestos bajos y la libertad de empresa, entre otros. En cualquier caso, ha asegurado que está "convencida de que saldrán adelante".

Villacís ha afeado a Vox que no se dé cuenta "de que se gobierna con votos, no con encuestas" y que el Pleno de Cibeles "tiene que servir para mejorar la vida de los madrileños". "Eso es la política, no son dos piezas de ajedrez", ha precisado.

Además, ha apuntado que "si alguien piensa que la política de España hoy va a ser la misma que en dos años, se equivoca". "Consume mucho, incluso a las personas. Los extremos están envalentonados, creo que afortunadamente, España es pendular y se volverá a moderar", ha finalizado.