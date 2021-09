Villacís avisa de que "Madrid sería la primera ciudad europea sin zona de bajas emisiones" si no se aprueba ordenanza

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha advertido este lunes de que Madrid corre el riesgo de ser "la primera ciudad europea sin zona de bajas emisiones" en caso de no aprobarse la ordenanza de Movilidad Sostenible que pasará por Pleno, previsiblemente, este viernes en el Palacio de Cibeles.

"Si no sale, la izquierda será culpable de que Madrid sea la primera ciudad europea sin zona de bajas emisiones", ha trasladado Villacís desde CentroCentro ante los medios de comunicación, donde ha calificado la postura de la izquierda ante la normativa de "oposición más política, de titulares".

Ha puesto en valor que, en las negociaciones, el equipo de Gobierno "ha sido mucho más generoso de lo que fue el anterior equipo". Por ello, confía en que se logre "un punto de acuerdo en común". "Si todos votan en contra, nos pondría en una situación complicada de cara a la Unión Europea", ha subrayado.

Además, ha recordado que, en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales Cs defendía mantener Madrid Central y que así se pactó con los 'populares' en el acuerdo de Gobierno que dio lugar al primer gobierno de coalición en Cibeles.

Ante las aseveraciones de Vox, de que la ordenanza carece de informe económico, Begoña Villacís ha defendido que el texto a aprobar "cumple con todos los requisitos, y si no, no se hubiese presentado". "Sí cumple con todos los requisitos, pero aún no cumple con todos los votos", ha lanzado.