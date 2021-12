Villacís asegura que en Cs han perdido la inocencia y que no habrá moción de censura en Madrid porque no son como el PP

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Cs en la Comunidad, Begoña Villacís, ha asegurado que los 'naranja' han perdido la inocencia y que ella no presentará una moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque no son como el PP.

"El PP sabe que nosotros no somos iguales. Si pensasen que somos como ellos no hubieran hecho lo que han hecho en Castilla León porque hubiesen pensado que yo haría lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid. En los ayuntamientos no se pueden convocar elecciones anticipadas pero yo sí podía haber presentado una moción de censura pero saben que Cs no lo va a hacer", ha asegurado en una entrevista en 'La 1' de TVE, recogida por Europa Press.

Villacís ha recordado que en los comicios de 2019 Cs obtuvo alrededor del 40 por ciento de los votos y el PP un 60 pero "eso luego se ha transformado en darle el cien por cien de la representación al PP".

La consecuencia es "lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, que adelanta elecciones porque les da la gana, o la traición, la deslealtad en Castilla León". "Cuando le das el cien por cien del poder te expones a que esto te ocurra pero con esto hemos perdido la inocencia", ha aseverado la vicealcaldesa.

"Si te fías cien por cien de alguien sí puedes darle el cien por cien de la representación pero el tiempo nos ha enseñado que tenemos que ser un poco menos inocentes", ha sopesado.