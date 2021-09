Villacís asegura que el apoyo de Vox "no condiciona" las políticas del Gobierno municipal

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles que el apoyo de Vox "no condiciona" las políticas del Gobierno local, después de que ayer se aprobara en el Pleno de Cibeles la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE), presentada por Más Madrid y apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Ciudadanos.

Así lo ha declarado a los medios de comunicación, tras su visita a la Cooperativa de Enseñanza José Ramón Otero, donde ha reiterado que "está muy cómoda" con la política que están haciendo, luego de ser preguntada sobre la foto de su bebé tuiteada por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que fue eliminada, tras el apoyo de Cs a la moción presentada sobre el aborto.

"Es importante que se sepa que ese apoyo de Vox a la investidura no condiciona las políticas, como el tema LGTB, donde se han llevado a cabo muchas iniciativas que no se habían hecho con anterioridad. Llevamos un modelo pionero desde el Ayuntamiento", ha señalado.

Villacís ha explicado que aceptó la disculpas porque el concejal se las pidió y que en la política "no puede valer todo", ya que "no va en el cargo". La vicealcaldesa ha resaltado que viene por los extremos y que a los españoles y madrileños "no les beneficia".

Asimismo, ha expresado que hay un "problema serio" en la política y que España está viviendo un momento de "radicalización" con los "bandos imponiendo su relato y forma.

"Me refuerza en que el centro es más importante que nunca. O moderamos el debate e imponemos una cierta sensatez y forma donde digamos que no todo vale o estamos abocados a eso", ha insistido la vicealcaldesa.