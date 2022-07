Villacís apuesta por un “rearme” de Cs basado en la “escucha” de afiliados

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora general de Cs en la capital, Begoña Villacís, ha dicho este sábado que su partido ya ha iniciado el proceso de rearme ideológico y que este debe basarse en la escucha de las aportaciones de afiliados y simpatizantes, a las que el partido debe ser permeable.

Así lo ha manifestado Villacís en declaraciones a los medios desde la sede nacional del partido, justo antes de afrontar la segunda jornada de escucha de Cs, en el marco de un proceso de refundación del partido que no puede realizarse, según la vicealcaldesa, de espaldas a los miembros de base.

Todo el mundo está participando y realizando aportaciones y estamos empezando a ver los resultados: hay ganas de contribuir a ello. No nos hemos encontrado con una afiliación pasiva sino con todo lo contrario, con muchas ganas de luchar, ha agregado Villacís, que también ha dado cuenta de que, hasta el momento, hay 1.000 inscritos que quieren participar en el proyecto.

En ese sentido, la vicealcaldesa de Madrid ha señalado que la reconstrucción de la formación naranja debe cuestionar el status quo del espacio liberal de centro, siendo valientes para plantear verdades incómodas, en tanto que cuando un partido político es mayoritario, puede llegar a ser tentador el hecho de querer gustar a todo el mundo.

Pero ello no significa, según Villacís, que Cs ya no aspire a ser una opción de mayorías, porque el partido no renuncia a nada.

Preguntada sobre la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y el Govern de la Generalitat Catalana, Villacís la ha calificado como una muy mala noticia porque demuestra que estamos en manos de los que quieren romper España, al tiempo que ha subrayado que el país se parece cada vez más a un concurso de acreedores.