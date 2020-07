Villacís aplaude que la mascarilla sea obligatoria en Madrid pero insiste en que "lo más importante es Barajas"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha aplaudido este jueves que el uso de la mascarilla sea obligatoria en la Comunidad de Madrid, pero ha insistido en que "lo más importante es el aeropuerto de Barajas".

"Lo más importante en Madrid es Barajas. Ha pasado el tiempo para saber sobre el virus, y Madrid es más vulnerable por su densidad demográfica y por ser nodo de transporte, por la gran puerta de entrada que es Barajas", ha manifestado en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Por ello ha vuelto a pedir "limitar y proteger" el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde se debería estar, ha indicado, "mucho más vigilante". "He utilizado Barajas y no me han practicado control ninguno", ha criticado.

Sobre el uso de la mascarilla, ha reconocido que en la capital hay "mucha conciencia" pero que "hay momentos donde quizá se peque de exceso de confianza, sobre todo en reuniones de adolescentes, que se quitan a veces la mascarilla", por lo que "todo lo que sea obligatorio es ir por el camino seguro".