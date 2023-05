Villacís apela al voto de los valientes: "Si eres libre, vota libre, vota a CS"

La candidata de CS a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha apelado al voto de los valientes y ha recordado al electorado que la alzó como vicealcaldesa en las elecciones de 2019 que "no les ha fallado" en estos últimos cuatro años de gestión en el Ayuntamiento de Madrid.

En el minuto de oro del debate emitido por Telemadrid, la dirigente 'naranja' se ha dirigido a los "madrileños libres" y a los que sabe que le quieren apoyar el próximo 28 de mayo para decirles que "no les han defraudado".

"No se a quién votaréis al Gobierno de España, probablemente contra Pedro Sánchez como yo, no sé a quién votaréis en la Comunidad de Madrid pero sé lo que queréis para la ciudad de Madrid porque no os equivocasteis, porque no os hemos fallado. Así que si eres libre, vota libre. Si eres valiente vota valiente. Vota a CS", ha recalcado.