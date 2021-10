Villacís afirma que los políticos no deben de hacer de jueces y cree que tendrían que guardar silencio

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este domingo que los políticos no deben de hacer de jueces y guardar silencio tras la retirada del escaño del diputado Alberto Rodríguez, mostrando su respeto a la decisión del Tribunal Supremo en su sentencia condenatoria.

Tras asistir al izado de la bandera LGTBI en la Plaza de Pedro Zerolo, Villacís ha subrayado que "no se puede frivolizar con la violencia en ningún caso y si el Tribuenal Supremo dice que tiene que dejar el acta tiene que dejar el acta".

"No hay más que hablar en ese sentido, y si ahora Podemos dice que quiere denunciar -- a la presidenta del Congreso -- ellos sabrán el Gobierno de Coalición que nos están dejando para este país, que si ya era Frankenstein ahora es un Frankenstein encima que se está deshaciendo a trozos", ha subrayado.

Además, la vicealcaldesa ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "abrazara" recientemente a Arnaldo Otegui, coordinador general de EhBildu, con los presupuestos y lo ha catalogado como una "grandísima irresponsabilidad" que se sabía que antes iba a "terminar" pasando.

"TAJADA PARA SEGUIR EN MONCLOA"

Por otro lado, la vicealcaldesa se ha pronunciado en relación a la manifestación producida ayer en San Sebastián a favor del acercamiento de presos de ETA, con el apoyo de representantes sindicales y políticos, entre ellos de ERC y JxCat.

"Cualquiera que conozca a Sánchez sabe que todo el mundo está sacando tajada de que siga en La Moncloa, entonces preso por presupuesto, indultos por presupuestos, en fin, yo lo he dicho muchas veces este país se ha convertido en un concurso de acreedores y está siendo subastado al mejor postor", ha expresado.

"La foto que vimos ayer de Otegui con Junqueras representa a los que quieren romper España. Me parece que no podemos tener un futuro más incierto y un futuro peor. Esos son los apoyos con los que quieren gobernar Sánchez que siempre ha tenido una alternativa constitucionalista pero que no la ha querido utilizar", ha zanjado.