Villacís acusa a Casado de "insultar a los votantes" de Cs y defiende su "dignidad" porque "no está en venta"

Respeta la resolución judicial sobre Cantó y le critica por haber cambiado sus valores "porque sí"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este martes al presidente del PP, Pablo Casado, de insultar a los votantes de Ciudadanos tras conocerse ayer que propuso a presidenta de la formación 'naranja', Inés Arrimadas, la adhesión a su formación.

Tras un encuentro con hosteleros, la vicealcaldesa ha atendido a los medios de comunicación, ante los que ha señalado que Arrimadas "es una profesional" que ha trabajado "mucho tiempo" en la empresa privada y que "tiene otras formas de ganarse la vida que vendiéndose".

"Ciudadanos no está en venta, los votantes de Ciudadanos tienen mucha más dignidad de la que él presupone. No puedo creérmelo, me cuesta creer que Casado piense así", ha expresado Villacís en la misma línea que lo hiciera la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, esta mañana.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este martes que nunca ha hablado de cargos con el líder del PP, Pablo Casado, y ha avisado a este partido de que "Cs no está en venta", después de que los 'populares' revelaran que el verano pasado ofrecieron que la dirección de la formación naranja se integrara en la del PP y que Arrimadas se convirtiera en la portavoz en el Congreso.

"Nosotros nunca hemos hablado de cargos. Y aunque me lo hubiera dicho, Ciudadanos no está en venta y yo no me vendo por un cargo. No entiendo por qué está diciendo esto el señor Casado", ha respondido Arrimadas, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, cuando le han preguntado si hablaron de esa oferta a la que se refieren los 'populares'.

Por otro lado, Villacís ha respetado la resolución judicial que considera inelegible a Toni Cantó por no haber formalizado su empadronamiento en la región en el tiempo estipulado, y le ha criticado por haber cambiado sus valores "porque sí".

"Muchos no cambiamos de siglas porque seguimos defendiendo el mismo proyecto. Si tienes unos valores no los cambias así porque sí. Él quizás sí, pero yo no, y los votantes de Ciudadanos tampoco", ha concluido.