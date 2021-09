Vilalta (ERC):"La represión evidencia que la principal vía es la negociación"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha lamentado este miércoles que JxCat no vaya a participar en la mesa de diálogo que se celebra esta tarde y ha asegurado que la "represión" del Gobierno "evidencia" que "la principal vía" para solucionar el conflicto catalán es la "negociación" con el Estado.

Así lo ha aseverado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde ha acudido junto a otros miembros de ERC, JxCat, la CUP y entidades independentistas para arropar al conseller de Empresa y expresidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, citado a declarar por presuntamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional.

"Esta persecución y represión por parte del Estado lo que demuestra y evidencia más que nunca es que la solución, el camino, nunca podrán ser los tribunales (...), sino que las vías para resolver este conflicto que se basa en la soberanía de nuestro pueblo tiene que pasar por la palabra, el diálogo y la negociación", ha subrayado.

Ha abogado de esta forma por "devolver al terreno del juego político aquello que es político" y que, a su entender, "nunca se debería haber situado en el terreno de los tribunales".

Precisamente, Torrent formará parte de la mesa de diálogo junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Laura Villagrá; por el Gobierno estarán el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (coordinador del grupo); la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Vilalta también ha reprochado a JxCat que no vaya a participar en la mesa de diálogo después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vetara los nombres escogidos por sus socios, como Jordi Turull o Jordi Sànchez -que fueron indultados tras haber sido condenados por el 'procés- para integrar la delegación catalana en la reunión por no tratarse de miembros del Govern.

"No entendemos que los mismos con los que nos encontramos en las calles, delante del TSJC y en manifestaciones denunciando el fin de la represión, pidiendo que queremos ejercer el derecho a la autodeterminación y que necesitamos una amnistía para poner fin a esta causa general contra el independentismo (...), no podamos sentarnos juntos en una mesa de negociación", ha señalado Vilalta.

La portavoz republicana ha admitido que le "sabe mal" que JxCat no participe en la mesa de diálogo y ha insistido en que el "enemigo" es el Estado: "No nos confundamos nunca, porque si no, no ganaremos".

Asimismo, ha criticado la causa contra Torrent y los integrantes independentistas de la Mesa del Parlament que presidió en la pasada legislatura -Josep Costa y Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC)-, imputados por presunta desobediencia al Constitucional por haber tramitado resoluciones a favor del derechos a la autodeterminación y reprobando a la monarquía.

"Están aquí simplemente por haber hecho aquello que tenían deber y obligación de hacer, que es defender la democracia, la palabra y el Parlament como institución", ha opinado.