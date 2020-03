Vilalta (ERC) pide evitar la "politiquería" estéril en crisis del coronavirus

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido este viernes evitar caer "en la politiquería" estéril o las batallas políticas de tipo partidista en plena crisis por el coronavirus, aunque sí que considera adecuado poder hacer "críticas constructivas" a los aspectos mejorables.

En unas declaraciones a Radio 4, Vilalta no ha querido opinar sobre el sentido de las declaraciones realizadas en la BBC por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las que acusaba al Gobierno español de no querer confinar a la población ni a territorios como Cataluña o Madrid.

"No sé qué quería decir exactamente, pero lo que sí conviene es ser responsables" al hacer declaraciones, ha indicado la portavoz de ERC, que ha recordado, sin embargo, que la demanda de la Generalitat de confinamiento de Cataluña y de otros territorios como Madrid no ha sido atendida por el Gobierno.

"Ahora estamos en una fase distinta, en la que sí que hay un confinamiento generalizado -ha puntualizado-, pero hubo un momento en el que el Gobierno español no decía esto".

La portavoz de ERC ha advertido, en todo caso, que "nos equivocaríamos si hacemos una batalla política o partidista" con la crisis sanitaria, y ha lamentado que haya quien pueda "intentar obtener un rédito político" de la situación.

"Hay que evitar -ha afirmado Marta Vilalta- la politiquería estéril, pero tampoco hay que aprovechar la lucha contra la pandemia del coronavirus para recentralizar" competencias.

Ha precisado que su apelación a evitar la lucha partidista la estaba haciendo con carácter general, "no a nadie en concreto", pero ha instado a todos los partidos a "hacer propuestas de forma responsable", lo que no quita la posibilidad de plantear "críticas constructivas a lo que no se hace bien, más que señalar culpables".

Por ejemplo, ha indicado la portavoz de ERC, "hacen falta medidas económicas para los alquileres" que puedan resultar impagados durante la crisis del coronavirus, y se ha mostrado partidaria de empezar a pensar en lo que habrá que hacer después "para reconstruir" la economía. EFE