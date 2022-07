Vilalta (ERC) insta a Borràs a "no arrastrar" el Parlament al "descrédito"

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha instado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a tomar una "decisión" sobre su futuro, para no "arrastrar" a la institución a una "batalla judicial o un camino de descrédito", ni "manchar" al movimiento independentista con "posible mala praxis o corrupción".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dejó hace días a la presidenta del Parlament a un paso de juicio por prevaricación, fraude, falsedad en documento mercantil y malversación, por "abusar" presuntamente de su cargo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por adjudicar a dedo 18 contratos menores a un amigo.

Una situación que está a punto de activar una derivada política de consecuencias imprevisibles, motivada por un punto del reglamento del Parlament, que establece que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción", la Mesa de la cámara, "una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral", debe "acordar la suspensión de derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".

En rueda de prensa en la sede republicana en Barcelona, Vilalta se ha referido a esas acusaciones "vinculadas a mala praxis" y ha señalado que "quien más tiene que decir es la propia Borràs", de la que ERC espera "todas las explicaciones, su decisión y propuesta al respecto una vez se dé esa probable apertura de juicio".

"La cuestión es: ¿qué decisión tomará la presidenta cuando haya apertura de juicio? ¿Qué hará para proteger a la Cámara, el prestigio de la institución, para no arrastrarla a una causa judicial y manchar el proceso independentista de una posible mala praxis o corrupción? Las instituciones están por encima de las personas", ha recordado.

Vilalta ha considerado que Borràs "no puede actuar como persona individual, ni siquiera como diputada", sino que como "máxima responsable" de la institución debe obrar teniendo en cuenta "el prestigio" de la Cámara y para "preservar" la institución y su "honorabilidad".

Esquerra cree que Borràs "merece un juicio justo" y defiende la presunción de inocencia" de la dirigente, pero también recuerda que el reglamento del Parlament "es muy claro" en su punto 25.

El partido liderado por Oriol Junqueras incide así en que, una vez se dé la apertura de juicio oral y teniendo en cuenta "los hechos, acusaciones y pruebas sobre la mesa", Borràs debe "activar" ese punto del reglamento y no bloquear el proceso. "Hay que tomar una decisión cuando toque", ha agregado Vilalta.

En su opinión, Borràs tiene "una mochila añadida" y debe ser "consciente de su situación", ya que sería "un error abocar al Parlament a un camino de descrédito y una batalla judicial".

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC ha pedido "no buscar excusas" y preservar las instituciones, no "utilizarlas"; ha opinado que los republicanos esperan del resto de formaciones el mismo nivel de "autoexigencia" que se aplican a ellos mismos; y ha dejado claro que "represión y corrupción no son lo mismo, no se debe mezclar".