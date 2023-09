Vilalta (ERC) dice que no sólo les "basta un compromiso" con la amnistía antes de la investidura

Asegura que los diputados de ERC utilizarán el catalán en el Congreso "desde el minuto uno" y siempre

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha dicho que su partido no renuncia a aprobar la amnistía antes de investir al presidente en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez: "No renunciamos y no decimos que sólo nos basta un compromiso".

"Ahora mismo el calendario lo hace posible, por eso insisto, no perdamos más tiempo", ha señalado en una entrevista de este lunes en La 1 recogida por Europa Press, que ha afirmado que es posible aprobar la ley y tener los trámites hechos antes de una posible investidura, textualmente.

Ha defendido que una eventual ley de amnistía significa hablar de justicia, reparación y de "terminar con una situación absolutamente injusta de persecución que afecta a muchísimas personas".

CATALÁN "DESDE EL MINUTO UNO"

En relación al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de loa Diputados, ha asegurado que los diputados de ERC utilizarán el catalán "desde el minuto uno" y siempre.

"Vamos a ejercer este derecho, vamos a hablar en nuestra lengua y esto es un punto de riqueza, de respeto a este Estado plurinacional", ha indicado la portavoz republicana.

También ha desvinculado el debate del Consejo de Asuntos Generales europeos de este martes para aprobar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea de su uso en el Parlamento Europeo, que ha augurado que "puede ser que, en las próximas semanas, sí que se pueda hablar".