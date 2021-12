Vilalta (ERC) cree que la cuestión de confianza con la CUP "pierde sentido" tras los Presupuestos

Afirma que se trabaja para que en la próxima reunión de la mesa de diálogo haya "pasos tangibles"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha defendido que el acuerdo de investidura con la CUP sigue vigente pero que la cuestión confianza a la que se debía someter el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a medio mandato que pactaron con los 'cupaires' "pierde sentido" tras su rechazo a los Presupuestos para 2022.

En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, ha afirmado que, pese a la falta de acuerdo en las cuentas, la mayor parte de las medidas que recoge el pacto de investidura con la CUP "se irán cumpliendo", aunque también ha apuntado que se deben ir revisando y evaluando.

"A nosotros nos gustaría poder ir haciendo esta evaluación del acuerdo conjuntamente con la CUP. Es evidente que esta cuestión de confianza, después de la aritmética para la aprobación de los Presupuestos, pierde sentido. A nosotros nos gustaría que ERC y la CUP nos fuéramos encontrando y evaluando el transcurso de la legislatura", ha sostenido.

Sin embargo, ha insistido en que la mayoría independentista en el Parlament "no se ha esfumado" y que su voluntad sigue siendo llegar a acuerdos con la CUP, y preguntada por si los comuns son el socio prioritario del Govern tras la aprobación de las cuentas, ha contestado que con ellos han contado siempre porque su objetivo es la vía amplia para tener un Ejecutivo fuerte y estable.

MESA DE DIÁLOGO

Vilalta ha señalado que está previsto que la mesa de diálogo se reúna a principios de año y que le consta que "se trabaja para que pueda haber pasos tangibles en el proceso de resolución del conflicto".

"Se está trabajando con la máxima discreción para que en la próxima reunión pueda haber pasos que evidencien que se está avanzando", ha defendido.

Al ser preguntada por si la sexta ola de la pandemia podría retrasar la mesa de diálogo, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que la crisis sanitaria es la prioridad ahora mismo, ha admitido que el estado del coronavirus "lo afecta todo" y que no se pueden hacer muchas previsiones.

Sobre las palabras de Aragonès en el discurso de Fin de Año, que apostó por comenzar a buscar alternativas si la mesa de diálogo no avanzaba, ha avisado de que, pese a que su apuesta es la negociación con el Estado, no renuncian a ninguna vía democrática para llegar a la independencia: "Si la vía de negociación no nos lleva donde queremos llegar, lo seguiremos intentando".

También ha dicho que ha echado de menos el "compromiso" de Junts con la mesa de diálogo y que le corresponde a ellos decidir si se quiere sumar a la próxima reunión.