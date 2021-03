Vilagrà (ERC) cree que el acuerdo con JxCat se materializará esta semana

La diputada de ERC Laura Vilagrà ha considerado este lunes que, después del preacuerdo alcanzado ayer con la CUP, será posible cerrar también un acuerdo con JxCat y que este se materializará "esta semana", y ha precisado que la estructura del Govern se negociará en los próximos días.

En unas declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Vilagrà, que forma parte del equipo negociador de ERC y fue la número dos en la candidatura republicana en las elecciones del 14F, ha valorado muy positivamente el preacuerdo alcanzado con la CUP.

Según Vilagrà y respecto a las discrepancias con Junts, el denominado Consell per la República "tiene que tener su papel", y también el expresident Carles Puigdemont desempeñando "funciones internacionales", pero la Generalitat "no tiene que estar condicionada por este órgano" ya que ERC no lo ve como el más adecuado para asumir una dirección estratégica colegiada.

"Esto no sólo lo ve ERC, sino también la CUP", ha recordado la diputada republicana, que ha abogado por una reestructuración de este órgano que tiene su sede en Waterloo (Bélgica) y adaptarlo a la realidad actual emanada, no sólo de las últimas elecciones catalanas, sino también de las municipales.

En cualquier caso, ha subrayado Laura Vilagrà, "es el Govern quien tiene que marcar la estrategia que sigue el propio Govern, no es el Consell per la República".

Más allá de esta discrepancia, se ha mostrado convencida de que el candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, podrá ser investido y de que el acuerdo con JxCat "se materializará esta semana".

"ERC ha apoyado las investiduras (en las anteriores legislaturas) de los presidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, por lo que estoy convencida de que Junts también lo hará con el candidato de ERC", ha subrayado.

Vilagrà ha recordado, también, que con Junts "ya tenemos un acuerdo" alcanzado para la formación de la Mesa del Parlament, y que ahora "seguimos trabajando" con el que debe sustentar el nuevo Govern y la investidura de Aragonès.

"Hasta ahora hemos estado negociando temas programáticos, y esta semana entraremos a negociar también la estructura de Govern, y las responsabilidades que ocupa cada uno", ha puntualizado Vilagrà.

Sobre el preacuerdo con la CUP, ha intentado aclarar lo que implica el compromiso en materia del referéndum de autodeterminación, y ha apuntado que se contemplan dos etapas.

En la primera etapa, "hay que intentar profundizar la negociación con el Estado e ir con toda la fuerza que nos han dado las urnas", ha explicado, mientras que en la segunda etapa, "habrá que analizar lo que pasaría si esta negociación no llega a buen puerto".

Es en este contexto, ha precisado, que el preacuerdo entre ERC y la CUP prevé "un nuevo embate democrático preferentemente en forma de referéndum", y ha añadido que antes de llegar a este punto "tenemos que estar preparados y acumular fuerzas". EFE