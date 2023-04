Vilagrà acusa a Junts de buscar la independencia "mirándose el obligo" y de no tener propuesta

Junts asegura que Aragonès está "solo" con el acuerdo de claridad

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha acusado a Junts de buscar la independencia "mirándose el obligo" y de no tener una propuesta para alcanzarla alternativa al acuerdo de claridad para un referéndum pactado.

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Mònica Sales durante la sesión de control, que ha criticado la estrategia de diálogo del Govern de ERC y ha sostenido que la propuesta de un acuerdo de claridad "nace muerto" y sin apoyos.

Vilagrà ha reprochado a Junts hablar solo para los "convencidos", y ha mantenido que los eurodiputados de Junts han avalado y pedido un acuerdo de claridad en Catlunya a la Unión Europea (UE).

"Confronte en el arco parlamentario fuera del independentismo. No se equivoque de adversario", le ha espetado.

También ha recordado que ERC acompañó a los presidentes de la Generalitat de Junts en iniciativas como el 9N y el 1-O, después de que Sales acusara a Aragonès de haberse quedado "solo" con el acuerdo de claridad.

La consellera ha defendido la composición del consejo académico del acuerdo de claridad, que incluye a expertos no independentistas, para "implicar a todo el mundo" en un referéndum que pueda ser reconocido.

VOX Y LA CUMBRE DE LA SEQUÍA

También durante la sesión de control, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha preguntado a Vilagrà por qué su grupo no fue invitado a la cumbre contra la sequía, a lo que la consellera ha contestado que no lo hicieron en cumplimiento del compromiso con el resto de partidos para "aislar discursos del odio".

"Mienten. No nos convocaron a la cumbre sobre sequía porque saben que en Vox decimos la verdad y no quieren escucharla. No creen eso que dicen de la Catalunya entera", le ha replicado Garriga.