Vilagrà acusa a Ayuso de defender "nacionalismo rancio y anitcatalanismo" en el Senado

Sobre Rodalies, cree que "si hay voluntad política, se encuentran mecanismos para salvar escollos"

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de defender "nacionalismo rancio y anticatalanismo" en el Senado en la Comisión General de Comunidades Autónomas de este jueves a la que asistió el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En rueda de prensa este viernes, tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la comisión mixta Generalitat-Ayuntamiento, la consellera ha acusado a Ayuso de usar un "tono soberbio" en la Cámara alta.

Ha calificado la intervención de Aragonès de muy positiva, ya que asegura que fue a "expresar los principales consensos del país en relación a la situación política", en alusión a la amnistía y la autodeterminación.

Vilagrà considera que la amnistía supone un "punto final del proceso de represión", y ha sostenido que la Generalitat no podía dejar el espacio vacío y no asistir a la Comisión en el Senado, a la que no asistieron los presidentes autonómicos socialistas ni el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

NEGOCIACIÓN COMPLEJA

Sobre las negociaciones de investidura, Vilagrà ha afirmado que "no ha evolucionado" con respecto al miércoles, cuando ella aseguró que estaban 'verdes', tras lo que ha calificado de complejas las conversaciones y no ha concretado en qué plazo habrá investidura.

También ve muy compleja la negociación sobre el traspaso de Rodalies, al ser preguntada por si estarían de acuerdo con un traspaso de líneas que empezasen y acabasen en Catalunya, después de que el PSC haya avisado de escollos en la negociación con respecto a vías fronterizas con Francia o colindantes con otras comunidades autónomas.

"Si hay voluntad política, se encuentran mecanismos para salvar escollos", ha sostenido Vilagrà, que ha reclamado un traspaso de infraestructuras y también de recursos, y ha matizado que la Generalitat no quiere un traspaso de las infraestructuras sin poder cubrir el déficit de inversión que, según ella, hay en Rodalies.