Vila aclara que no dimitió por miedo a cometer una ilegalidad sino por "frustración" al no convocar elecciones

Borràs confía en encontrar una "solución dialogada" y Mundó ve el juicio como un "fracaso de la política"

El exconsejero catalán Santi Vila ha explicado una vez más en su turno de última palabra en el juicio por el proceso independentista que no dimitió porque pensara que sus compañeros de gobierno "fueran a cometer una ilegalidad", sino por la "frustración" que sintió cuando constató que no se iban a convocar elecciones autonómicas anticipadas, postura que él había defendido.

Para Vila, "no fue ingenuo pensar que pudiera haber diálogo entre España y Cataluña" y tanto él como "muchos" de sus compañeros de Govern "lo intentaron hasta el último día" para "evitar el colapso de la crisis institucional del otoño de 2017", pero la "justificación" que le dio "una ministra" --en alusión a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría-- para la ruptura del diálogo fue que no se habían dado "las condiciones de confianza".

"Entre todos habíamos roto el marco, las condiciones necesarias de confianza en una democracia madura. Por ello, finalmente dimití. Se han dicho muchas cosas de mi dimisión. En ningún caso dimití porque pensara que mis compañeros fueran a cometer alguna ilegalidad. Dimití frustrado porque constaté que el expresident Puigdemont no estaba en condiciones, no quería o no podía convocar elecciones", ha aclarado.

"CÓMO HEMOS PODIDO LLEGAR A ESTE DESPROPÓSITO"

Tras dedicar sus primeras palabras a sus compañeros de banquillo y a "tantas personas y familias rotas" y a una "sociedad catalana que sufre y una española que ha empatizado con este sufrimiento", el exconseller se ha preguntado "cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito y cómo podemos enderezarlo".

Eso sí, ha querido dejar claro que tanto él como el resto del exGovern "siempre" actuó "de buena fe". "Creo que siempre comprometí mi actuación como político, respetando el espíritu y la letra de la Constitución, que defiendo España como una nación, pero como una nación de naciones. He procurado ser fiel a esta convicción y lo he defendido en privado y en público. Por ello también he recibido mis 'palos' y mis 'hachazos' en Cataluña", ha subrayado.

Vila también ha querido aclarar a la Fiscalía que "no estaba escrito que las cosas fueran a terminar como terminaron el 27 de octubre", día de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). De hecho, ha dicho que sólo un día antes se fueron "a dormir pensando" que se iba a "cumplir la legalidad" y que se iban a convocar elecciones, dándose así una "oportunidad" para sentarse a dialogar.

Pero también ha llamado la atención del tribunal sobre el hecho de que "nadie impugnó" el programa electoral de Junts pel Sí de 2015, en el que se incluía la hoja de ruta para la independencia, ni se aplicó el artículo 155 de la Constitución tras el "fatídico" Pleno del Parlament en el que se aprobaron las denominadas leyes de desconexión --ley de referéndum y ley de transitoriedad jurídica--.

El exconseller les ha ofrecido una explicación, y es que "en aquellos momentos, ninguna persona sensata y buena quería creer que esto iba a acabar en despropósito y se quería dar desde Madrid y Barcelona una enésima oportunidad al acuerdo". Así, dirigiéndose una vez más a los fiscales, ha reflexionado: "Para saber dónde queríamos llegar, ¡qué mal lo hicimos!".

ESPAÑA ES UN ESTADO DE DERECHO

Lo que no comparte Vila con sus compañeros de banquillo es que España "no sea un Estado de Derecho, una democracia como las de su entorno", pero como cualquier Estado tiene "sus limitaciones, sus defectos, sus fantasmas, pero también tiene sus virtudes". "Estamos ante una encrucijada y entroncar con la peor de nuestras tradiciones o con la mejor, que es la libertad que arrancó con las Cortes de Cádiz. Tengo plena confianza en la justicia y en el tribunal, y espero que forme parte de la solución", ha afirmado.

La penúltima acusada en hacer uso de la palabra ha sido la exconsejera Meritxell Borràs, quien, junto con Vila y Carles Mundó, está acusada de malversación de fondos públicos y se enfrenta a una petición fiscal mucho menor que el resto de sus compañeros, siete años de prisión.

Muy emocionada, con lágrimas en los ojos, Borràs ha reflexionado sobre el juicio, afirmando que es "un capítulo más en esta historia de supervivencia" de Cataluña, una "sociedad que pide votar y decidir su futuro sin imponer nada a nadie". Para ello, ha añadido, su idea era celebrar un "referéndum pactado y así se ha hecho, pero sin gasto público" porque no querían "exponer a ningún funcionario o trabajador público".

Para la exconsejera, en el otoño de 2017 "no hubo clima de violencia ni de insurrección", pero sí hay "un conflicto político, que no es poco". "No estoy en política activa ni voy a volver, y lo que digo no es por mí. El tribunal debe tener en cuenta que hay nuevos políticos y sabremos encontrar entre todos el camino de una solución dialogada", ha resaltado.

MUNDÓ, EL ÚLTIMO EN INTERVENIR

El último de los acusados en hacer un alegato final ha sido el exconsejero de Justicia Carles Mundó, para quien este juicio ha significado el "fracaso de la política", al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que "trasladar los problemas políticos a los tribunales hace un flaco favor a ambos".

"Conducir los temas a callejones sin salida es equivocado", ha dicho, por lo que ha instado a buscar soluciones para el conflicto porque, en su opinión, "nunca es tarde" si "todo el mundo" sabe estar a "la altura del momento".

Asimismo, ha aprovechado su intervención para pedir que los nueve acusados que se encuentran en prisión provisional salgan en libertad, al mismo tiempo que ha mostrado su agradecimiento a todos aquellos que le expresan su "afecto y solidaridad" con el sufrimiento de sus "hijos, parejas, amigos y vecinos".