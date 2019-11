Viera, tras la condena por los ERE: "Mi conducta siempre ha estado marcada por la ética, legalidad y honradez"

Niega "irregularidades" en la Faffe, que tenía los controles que marcaba la ley y defiende su labor

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha comparecido este jueves ante la comisión de investigación sobre la sobre la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento, dos días después de conocer su condena a prisión en el caso de los ERE fraudulentos, donde ha defendido que su conducta "siempre ha estado marcada por la ética, la legalidad y la honradez, a pesar de los acontecimientos de estos últimos días".

Viera, que ha asegurado en reiteradas ocasiones que no ha conocido "irregularidad" alguna de la Faffe, ha sido el segundo exconsejero de la Junta en comparecer este jueves ante la comisión de investigación, pasadas las 11,30 horas. Antes lo ha hecho el exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila.

José Antonio Viera ha comparecido después de que el martes se hiciera pública la sentencia de los ERE en la que se le condena a siete años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. Además, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha pedido que se celebre una vista para estudiar el ingreso en prisión de Viera y otros tres condenados en el caso ERE.

"Soy un político de larga trayectoria en Andalucía, entré en política por convicciones ideológicas, no vine buscando un salario, y mi conducta siempre ha estado marcada por la ética, la legalidad y la honradez a pesar de los acontecimientos de estos últimos días", ha afirmado Viera, antes de garantizar que durante el periodo que estuvo en dicho cargo no tomó "ningún camino para desvirtuar la legalidad" porque este "nunca ha sido el principio" de su conducta".

Al cerrar su comparecencia, ha vuelto a aludir a su circunstancia tras la condena, aunque sin hacer una mención explícita a la misma, afirmando que seguirá su camino "a pesar de las dificultades que en estos momentos están encima de la mesa, y demostraré al final que empecé pronto, en el 1981, y ese camino lo he recorrido siempre con honestidad, honor y dedicación, admitiendo que, sin duda alguna, en este largo camino también he cometido errores".

FAFFE TENÍA LOS CONTROLES QUE MARCABA LA LEY

El que fuera consejero de Empleo desde el 24 de abril del año 2000 al 29 de abril de 2004, ha defendido en constantes ocasiones el trabajo que durante su mandato realizó la Faffe, atribuyendo su gestión diaria al que fuera director general, Fernando Villén, y asegurando que "miles" de jóvenes y parados pudieron entrar al sistema productivo gracias a la formación que recibieron ahí, por eso cree que es "totalmente injusto" que se "descalifique" a la Fundación "por una situación puntual".

"Si se han cometido irregularidades o comportamientos inadecuados o de falta de ética que se pidan responsabilidades, pero no se puede descalificar a la Faffe tras su recorrido haciendo un trabajo cualificado y honesto", ha señalado Viera, que ha indicado que no está orgulloso de las cosas que hayan hecho mal pero sí de lo que se ha hecho bien, "que ha sido mucho".

A su juicio, "los errores, por muy grandes que fueran, no pueden tapar lo que también ha sido un magnífico trabajo por parte de la Faffe". Y así, tras apuntar en otro momento que "la Justicia decidirá en su momento", ha señalado que "habrá errores pero también muchos aciertos, y eso los ciudadanos lo valoran cuando deciden quién tiene que gobernar", incidiendo en que "el PSOE-A, desde que ganó las primeras elecciones, tiene muchas más cosas positivas que negativas, por eso le dan su confianza".

"No podemos colocarle a la Faffe como broche final acontecimientos irregulares, fue mucho más que eso", ha apostillado en una comparecencia en la que ha defendido que este órgano contaba con todos los controles pertinentes porque "no los pone el consejero sino la ley". "No opté por evadir ningún control ni decir qué controles tenía que tener, tuvo los que exigía la ley en ese momento", ha abundado.

Tras insistir en que "en ningún caso" recibió informe alguno, ni verbal ni escrito, alertando de situaciones fuera de lo normal, Viera ha querido "romper ese fantasma de que la Faffe fue una especie de confabulación para que tuviéramos instrumentos ajenos al control de la Junta" porque los regía el Presupuesto, así como se ha mostrado partidario de que la administración "se dote de todos los instrumentos posibles para que ni un euro público no esté bajo control".

En otro momento, ha explicado que en la Faffe no concursaban ni los sindicatos ni la patronal porque "no se interesaron intensamente" ya que contaban con sus propias estructuras formativas, si bien el hecho de que la Junta tuviera toda la responsabilidad "no nos alejaba de la cercanía de sindicatos y empresarios".

"HUBIERA CAMBIADO COSAS RADICALMENTE"

Preguntado por el nombramiento de Villén, Viera ha explicado que venía del Ministerio de Trabajo y que le pareció bien aprovechar "su capacidad y experiencia", si bien ha negado que participase en ninguna toma de decisión con carácter personal de ningún directivo, todo antes de apuntar que dada las dimensiones de la Administración, es "imposible" que el consejero esté al tanto de todo, de ahí que se pongan en marcha estructuras intermedias.

De hecho, al hilo de las presuntas contrataciones de personas sin capacidad ni experiencia en la Faffe, Viera ha incidido en que su mandato comprendió ocho meses al inicio de la fundación y que no conoció esas circunstancias, a la par que ha negado que se contratara solo a quien tenía el carné del PSOE-A: "Ha habido muchos consejeros que no son militantes y centenares de jefes de servicio sin vinculación al PSOE-A, otra cosa distinta es que si hay que contar con alguien, y la ley lo permite, se busque cercano al partido de cada uno".

"Si me dicen que un contratado no va a trabajar, hubiera tardado 30 segundos en estar en la calle, él y quien lo hubiera contratado", ha asegurado Viera, que ha defendido que "detrás de un cargo existe una persona y no siempre que tomamos decisiones acertamos con las personas".

Ha insistido en nunca ha habido voluntad de "conducir la gestión por caminos oscuros por donde el dinero público se pudiera dilapidar" y que "hay que seguir mejorando el sistema de control para que el dinero público vaya adonde tiene que ir".

Preguntado por si volvería a actuar igual, ha asegurado que en su larga trayectoria "en la inmensa mayoría de casos acerté, pero ha habido situaciones que hubiera cambiado radicalmente", aunque no ha precisado cuales.

Y sin querer analizar la vida privada de nadie, Viera ha sostenido que "es indudable que quienes tienen una responsabilidad pública tienen que tener un comportamiento ejemplar ante los ciudadanos, y si cualquier cargo ha tenido un comportamiento inmoral el uso del dinero público tiene mi rechazo absoluto".