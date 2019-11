Viera insiste en que su trayectoria personal y política ha estado siempre "al lado de la legalidad y la ética"

El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera, condenado a siete años de prisión en el caso de los ERE, ha insistido este viernes en que su trayectoria personal y política ha estado siempre "al lado de la legalidad y la ética" y que nunca tuvo conocimiento de "irregularidad" alguna en la concesión de las ayudas sociolaborales.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha manifestado que la sentencia del caso ERE arroja varias conclusiones que no "admiten absolutamente ninguna réplica al respecto", que el PSOE-A no se financió con ese dinero público y que los miembros del Gobierno andaluz en esa época no se enriquecieron "ni con un solo euro".

Viera ha lamentado que a lo largo de estos ocho años haya tenido que escuchar argumentos como que se había "robado" el dinero a los trabajadores y que los gobiernos socialistas sólo perseguían el "rédito electoral, la paz social y con eso se hacía también una equivalencia con el voto cautivo".

"Mi trayectoria personal y política ha estado siempre al lado de la legalidad, de la ética y de un comportamiento honorable en el ejercicio de mis funciones", ha sentenciado Viera, quien ha apuntado que si hubiera tenido el más mínimo conocimiento de que el procedimiento de concesión de ayudas sociolaborales había tenido "irregularidades graves o que pudiera estar suponiendo un riesgo de los caudales públicos, hubiera paralizado automáticamente el procedimiento".

Viera ha manifestado que el acata la sentencia, aunque no la comparte y ha dicho que sus abogados ya están trabajando en la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo.

Asimismo, ha señalado que no puede "entrar en la cabeza" de nadie que Manuel Chaves --condenado a nueve años de inhabilitación--, siendo presidente de un Gobierno con una estructura administrativa con más de 150 centros directivos, tuviera que llevar "el control" de los expedientes administrativos sobre concesión de ayudas sociolaborales.

De otro lado, Viera ha afirmado que en modo alguno la sentencia de los ERE tiene por qué afectar a la actual cúpula del PSOE-A. "Nosotros asumimos nuestras responsabilidad política y ninguno de los enjuiciados está ya en la política".