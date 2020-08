El viento empuja el incendio de Benacazón (Sevilla) hacia la cornisa y no afecta a casas, según la alcaldesa

Mientras el dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad de Andalucía, el Plan Infoca, ha incrementando el contingente desplegado contra el incendio declarado este jueves en el tramo del Corredor Verde del río Guadiamar que atraviesa el término municipal de Benacazón (Sevilla), la alcaldesa de dicho pueblo ha precisado que el viento está empujando las llamas hacia la cornisa aljarafeña, aunque sin afectar "de momento" a ninguna vivienda.

La alcaldesa de Benacazón, Juana María Carmona, ha explicado a Europa Press que aunque de momento no cuenta con información exacta sobre el alcance del incendio, sí sabe que el viento está empujando las llamas desde la galería arbolada del Corredor Verde del río Guadiamar hacia la cornisa del Aljarafe, concretamente hacia el entorno del mirador de la Cárcava.

En ese sentido, ha aclarado que las llamas no afectan "de momento" a ninguna vivienda, pero ha señalado que el viento conduce el fuego hacia una zona con espacios "descuidados porque no son de nadie" y poblados de rastrojos que podrían alimentar el incendio. No obstante, ha manifestado que los efectivos del Infoca trabajan para "evitar" la expansión del incendio, que aunque habría sido frenado en buena medida, según ha dicho, aún no está controlado.

En concreto, luchan contra las llamas 40 bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, dos agentes de medio ambiente, dos vehículos autobomba, cuatro helicópteros utilitarios de transporte y extinción, un avión de carga en tierra y un avión de coordinación.

Este incendio surge, por cierto, después de que hace pocos días, el tramo del Corredor Verde del Guadiamar correspondiente a Sanlúcar la Mayor, municipio vecino a Benacazón, fuese ya el escenario de un incendio saldado con la calcinación de una superficie de 8,3 hectáreas de vegetación.