VÍDEO:Robles rechaza que se hable de "espionaje" a independentistas catalanes y recuerda que escuchas fueron autorizadas

Reprocha al PP que hable en esos términos cuando tiene cargos imputados por espiar a Bárcenas en la 'operación Kitchen'

MADRID, 6 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha rechazado este martes que el PP hable de "espionaje" a líderes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), recordando a los 'populares' que las supuestas escuchas se llevaron a cabo con aval judicial.

La Justicia investiga el presunto caso de espionaje con el 'software' israelí Pegasus a una veintena de líderes independentistas, incluido el presidente catalán, Pere Aragonès. El Gobierno desclasificó de forma "parcial" a finales de enero los documentos sobre el caso, antes de la declaración como imputada de la exdirectora del CNI Paz Esteban.

En la sesión de control al Gobierno del Senado, el senador 'popular' Antonio Silván ha preguntado a la ministra de Defensa, de cuyo departamento depende el CNI, por qué el Gobierno quiere "amnistiar ahora a los que ha espiado", en alusión a los implicados en el 'procés'. "A los que espiaban les quieren beneficiar, blanquear, amnistiar y bailan al son que marcan", le ha dicho el senador.

UN POCO DE RESPETO

"Tengan respeto a los hombres y mujeres del CNI, que siempre han llevado a cabo su trabajo con autorización judicial, no ofenda con lo de espionaje", ha dicho Robles al senador, al que ha afeado que el PP use ese término "cuando tienen cargos públicos imputados por espionaje", en alusión a la operación Kitchen supuestamente urdida desde Interior para evitar que la investigación del caso Bárcenas salpicara al PP y a Mariano Rajoy.

"No vuelva a hablar de espionaje, no ofenda al Poder Judicial que dio autorización, no ofenda a los funcionarios del CNI y tenga respeto", ha reclamado Robles a Silván.

La titular de la cartera de Defensa ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúa siempre con arreglo a la ley" y que hubo autorización judicial que avaló las presuntas escuchas. También ha remarcado que el Gobierno "colabora" con la Justicia mediante la desclasificación de los documentos. Además, le ha echado en cara que el Gobierno de Mariano Rajoy promovió la "crispación" y la "confrontación" en Cataluña.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/840249/1/robles-rechaza-hable-espionaje-independentistas-catalanes

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06