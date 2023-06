VÍDEO:PSOE reprocha a PP que rechace votar al PSC en Barcelona: "Allanan el camino a los independentistas de Puigdemont"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El PSOE ha reprochado al PP su negativa a apoyar la candidatura del socialista Jaume Colboni para la Alcaldía de Barcelona, lo que a su juicio "allana el camino a los independentistas de (Carles) Puigdemont" ya que saldría adelante la candidatura de Xavier Trias al ser la más votada el 28 de mayo.

"Feijóo dice que nunca acordaría nada con separatistas pero en Barcelona vemos que están dispuestos a allanar el camino a que el Ayuntamiento esté en manos de independentistas de Puigdemont con tal de evitar que haya un socialista de alcalde en Barcelona --ha afirmado el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, en los pasillos del Congreso-- ¿Esto qué es? ¿Volver a lo de 'España, antes rota que roja'?".

A su juicio, un PP que "no entiende" la diversidad y la pluralidad de España "no merece gobernar este país porque no tienen alternativa ni proyecto para España". En ese sentido, ve necesario celebrar varios debates electorales para conforontar los modelos del PSOE y del PP.

