VÍDEO:Otegi ve "la España monolingüe cada vez más conservadora" y un "ejercicio de responsabilidad" su apoyo al Gobierno

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha considerado que "la España monolingüe es cada vez más conservadora" y ha valorado los "logros en materia social" conseguidos por su apoyo al Gobierno central, cuestión que ha calificado de "ejercicio de responsabilidad".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente de la coalición soberanista ha asegurado además que no entiende "por qué la soberanía es buena para España y Francia, y para los vascos mala".

Cuestionado por su planteamiento de construir un "frente amplio" en Euskadi por parte de la izquierda, Otegi ha considerado que "los valores de nuestra gente y el modelo vasco de hacer las cosas es mucho más progresista que las políticas públicas que se hacen".

De este modo, ha abogado por "operativizar" esa mayoría que se ajusta a valores más a la izquierda. "No es una mayoría que va contra nadie. Queremos hacer nuevas políticas y el interés primario no es quitar a otros para ponernos nosotros", ha argumentado.

En este contexto, ha diferenciado entre independentistas y abertzales, algo que, a su juicio, "el proceso catalán" habría reflejado al haber "gente que se siente española en Cataluña y que se siente independentista".

Asimismo, ha puesto como ejemplo Gibraltar, cuyos habitantes "acento londinense no tienen, pero quieren ser británicos porque consideran que así tienen sus derechos mejor garantizados". "Son abertzales, probablemente no, pero entienden que es mejor para su vida estar dentro de Gran Bretaña que perteneciendo a España", ha argumentado.

Por otro lado, ha recordado al PSE que "si no es por los soberanistas vascos y catalanes, no hay gobierno del Partido Socialista ni en Navarra ni en Madrid". "No acaban de entender que soberanía es quién decide, qué decide y dónde decide. Nosotros no acabamos de entender por qué la soberanía es buena para España y Francia, y para nosotros mala", ha insistido.

Además, ha considerado que los resultados electorales en Andalucía revelan lo "distintos" que son catalanes y vascos, "e incluso gallegos", respecto "a la sociología electoral que se da del Ebro para abajo". "El Estado español plurilingüe somos cada vez más soberanistas y de izquierdas, y la España monolingüe es cada vez más conservadora", ha asegurado.

Otegi, que ha calificado de "ejercicio de responsabilidad" el apoyo de EH Bildu al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha reiterado que "la alternativa es peor", aunque ese es solo "uno de los argumentos". "Hemos obtenido algunos logros en materia social que son buenos para la gente de nuestro país", ha expresado.

Respecto a la movilización de este domingo en Bilbao contra el desmantelamiento de la atención primaria, Otegi ha afirmado que EH Bildu comparte "absolutamente" las demandas sindicales.

A su juicio, las declaraciones de la consejera Gotzone Sagardui sobre el futuro de la sanidad han "dejado en evidencia el modelo por el que se apuesta: privatizador y de recorte de los servicios público". Por ello, ha defendido que hay "razones poderosas para demandar un servicio vasco de salud, de calidad y que garantice los derechos básicos de la gente".

