VÍDEO:Otegi denuncia que caso Bateragune forma parte del 'lawfare' para "impedir que la violencia de ETA desapareciera"

Pide "una reflexión" para buscar "una solución democrática a los problemas nacionales en el Estado" en lugar de su "persecución"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado que el 'caso Bateragune' forma parte del "lawfare" contra el independentismo vasco, y el intento del Estado de impedir que "la violencia armada de ETA desapareciera de la ecuación política de este país".

En este sentido, ha comparado esta estrategia con la "guerra sucia" contra los independentistas catalanes, y ha pedido "una reflexión" para buscar "una solución democrática a los problemas nacionales en el Estado" en lugar de su "su persecución".

Otegi, acompañado de otros condenados por el caso Bateragune, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodriguez y Rafa Diez, ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián después de que el Tribunal Constitucional les haya amparado y haya rechazado la repetición del juicio al que fueron sometidos porque vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos. Otra acusada, Sonia Jacinto, no ha podido asistir a la comparecencia tras sufrir un accidente doméstico.

En su intervención, el líder de EH Bildu ha asegurado "con absoluta crudeza" que el 'caso Bateragune' --de reconstrucción de la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna-- se enmarcó en el objetivo del Estado de que "la violencia armada de ETA no desapareciera de la ecuación política".

Además, ha subrayado que fue una actuación más en la "persecución" al independentismo vasco, que buscaba "provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco de Liberación Nacional, y escisiones", con el objetivo de "neutralizar su potencial político". "Se ha tratado de un caso de 'lawfare' con objetivos políticos claros", ha asegurado.

Otegi ha incidido en que los encausados de Bateragune, "como muchos vascos abertzales, independentistas, gentes progresistas", conocen bien "qué es la judicatura en el Estado español y cuáles suelen ser normalmente sus sentencias en lo que se refiere a los independentistas vascos".

Por ello, ha incidido en que se trata de "un hecho extraordinario estar hablando de una noticia que nos favorece", es decir, que el Tribunal Constitucional haya avalado su recurso de amparo, y se mostrado "contentos" por el resultado, aunque "haya ocurrido 15 años después".

"Estos 15 años para nosotros han sido de persecución política. Ahora que se habla de 'lawfare', en el caso de la 'policía patriótica' organizada por el PP contra el independentismo catalán, en nuestro país, desgraciadamente, lo conocemos desde hace mucho tiempo: las estrategias de ilegalización, los cierres de periódicos, las torturas, forman parte de casos de 'lawfare' y de violencia del Estado", ha remarcado.

Así, ha recordado que en la sentencia "se reconoce que no ha quedado acreditado que formamos parte de ningún Bateragune, pero nos condena a 10 años", y ha insistido en que los objetivos que se buscaban "por parte del Estado profundo con nuestra retirada de la circulación y nuestra condena rápida" era evitar "la violencia armada de ETA desapareciera".

"Lo digo con absoluta claridad y rotundidad. El Estado quería impedir que la violencia armada desapareciera de la ecuación política de este país y trató de quitarnos de la circulación a los que estábamos tratando de que eso ocurriera. Así de claro, así de rotundo y así de crudo. Ese era el objetivo", ha recalcado Otegi.

A su juicio, "había un segundo objetivo que era, además, que eso tenía que provocar desórdenes dentro del Movimiento Vasco Liberación Nacional, escisiones y neutralizar el potencial político del Movimiento Independentista Vasco". "No había razones jurídicas, había razones de estrategia política", ha añadido.

Según ha apuntado, "esta es la historia de un 'lawfare' y de un fracaso". "Quienes intentaron hacer eso han fracasado y nos alegramos profundamente por ello, no por lo que nos corresponde en términos personales, sino porque este país es un país mejor, que vive con más seguridad, y avanza firmemente hacia escenarios de cada vez más libertad y de más igualdad", ha defendido.

Al mismo tiempo, ha incidido en que esta estrategia ha sido "un fracaso rotundo" porque "en el conjunto de Euskal Herria hoy la izquierda independentista es la primera fuerza política electoral".

"UNA SOLUCIÓN DEMOCRÁTICA"

Asimismo, Arnaldo Otegi se ha preguntado si "hoy es no es el momento de qué alguien reflexione y piense que no se puede neutralizar en términos antidemocráticos a los movimientos independentistas y que hay que buscar una solución definitiva, democrática, a los problemas nacionales en el Estado, reconociendo el carácter multinacional del mismo y respetando lo que deciden los ciudadanos de cada nación en este Estado". "¿No es una fórmula más viable, más eficaz, no es sobre todo una fórmula mucho más democrática?, ha cuestionado.

En cuanto a la convivencia, el dirigente de EH Bildu ha recordado que ellos ya realizaron una declaración en la que reconocían su "responsabilidad en parte del sufrimiento que había vivido este país" y decían que "nunca debió haber sucedido".

"¿No es el momento de que los sectores que han tenido que ver con múltiples sufrimientos en este país hagan la misma reflexión, no para que tenga consecuencias penales, no como reproche sino como contribución a la convivencia de este país, que sean capaces de reconocer que han hecho todo, desde torturar, hasta la guerra sucia, hasta la construcción de lo perjudicial, hasta encarcelamientos injustos", ha afirmado.

Otegi ha precisado que, con ello, plantean "asentar definitivamente una convivencia justa, estable y duradera en este país". "Si todos reconocemos y todos reconocen lo que ha reconocido la izquierda independentista, todavía haremos un país mejor", ha sostenido. Finalmente, ha apuntado que los abogados de los encausados de Bateragune estudiarán que decisión a adoptar respecto a petición de una indemnización al Estado.

