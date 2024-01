VÍDEO:Moreno respalda exigencia de Feijóo de bajar IVA e IRPF para negociar apoyo del PP: "Depende de Sánchez y el PSOE"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado la propuesta del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de bajar el IVA y el IRPF para abrirse a negociar el apoyo del PP al decreto anticrisis, aunque ha precisado que los 'populares' "no son un salvavidas" y que su voto favorable "va a depender siempre de la actitud de Sánchez y del PSOE".

Así se ha pronunciado Moreno en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP al ser preguntado por si ve con buenos ojos que su formación se pueda abrir a una abstención en el decreto anticrisis ante la negativa de Junts.

"Lo que no se puede hacer es construir un muro alrededor del PP y ahora, a la desesperada, apenas 50 días después de la investidura, venir a pedir de urgencia que le ayude el PP. Por tanto, yo lo que tengo claro es que en este caso el Gobierno y el señor Sánchez tienen que hacer una reflexión", ha defendido Moreno.

Al hilo, ha pedido a Sánchez que "dialogue de verdad" con el PP y negocie las enmiendas y los planteamientos que está realizando Feijóo, como la bajada del IVA y el IRPF para abrirse a poder llegar a un acuerdo.

Eso sí, ha recalcado que el PP "no es un salvavidas": "Sánchez voluntariamente ha hecho un acuerdo con el señor Puigdemont y con una serie de partidos políticos que son partidos políticos imprevisibles, nada fiables y que no gustan el interés general de los españoles y, por tanto, lo que no se puede es reír a carcajadas del líder que ha ganado las elecciones".

