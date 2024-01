VÍDEO:Miras tacha de "ocurrencia" la 'autobaja' propuesta por Sanidad y critica que se tardara en volver a la mascarilla

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha calificado como "ocurrencia" la propuesta del Ministerio de Sanidad de autojustificar bajas de tres días para una enfermedad leve como la gripe, a la vez que ha criticado que la vuelta de la mascarilla obligatoria a centros sanitarios "se tenía que haber tomado hace días".

Así se ha pronunciado López Miras en declaraciones a los periodistas después de acudir al desayuno informativo de Europa Press de su homólogo en Galicia, Alfonso Rueda, sobre la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de cogerse 'autobajas' como medida para aliviar la epidemia de gripe de los últimos días.

"Yo no quiero negar que haya buena intención detrás de esa ocurrencia, pero es una ocurrencia. Las bajas tienen que ir refrendadas por prescripción médida, por la decisión de un facultativo, por la decisión de un profesional sanitario. No podemos autodarnos de baja cada uno porque así lo entienden o así lo crean. Creo que en decisiones tan importantes se necesita rigor, seriedad y no ocurrencias, y lo de hoy es una ocurrencia", ha sostenido López Miras.

A su vez, ha reivindicado que la Región de Murcia decidiera volver a la mascarilla obligatoria en centros sanitarios por el pico de la gripe: "Pero esto lo hemos hecho durante la Navidad y durante los picos máximos de incidencia de la gripe y de COVID. Lo hemos hecho cuando teníamos que hacerlo".

"La ministra de Sanidad, el ministerio de Sanidad, parece más bien que ha estado de vacaciones cuando de verdad había una emergencia. Persiste esa emergencia, pero esta emergencia empezó hace días cuando estaba la máxima incidencia, los picos, como digo, de gripe y de COVID y ahora llega el 8 de enero y plantea tomar esta decisión cuando se tenía que haber tomado hace días", ha apostillado.

