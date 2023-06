VÍDEO:Mazón pide a PSPV que deje de ser "partido del no" y no dilate su investidura: "Es hora de que abandone el sillón"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha instado al PSPV a que "no siga siendo el partido del no" y a que no dilate los plazos para su investidura ya que considera que es "hora de que abandone el sillón".

Así lo ha indicado el previsible futuro presidente de la Generalitat, en declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de Les Corts, en la que ha manifestado que los socialistas han sido "el partido del no" y ha mostrado su deseo de poner en marcha la legislatura "cuanto antes".

De hecho, ha señalado que hay "algunas" decisiones del gobierno en funciones que no le están "gustando demasiado" y ha criticado "algunas decisiones que se están tomando durante estos días por parte del gobierno en funciones".

En este sentido, ha considerado que no ve "razones para perpetuarse excesivamente" y que es "hora de trabajar con cierta eficacia". Sin embargo, ha señalado que esta es responsabilidad de PSPV y Compromís.

Igualmente, aunque ha apuntado que no es "experto" en los plazos de Les Corts, ha señalado que "parece que sí" se pueden adelantar para que la investidura no coincida con la campaña. Sin embargo, ha indicado que "una parte del proceso depende de cada grupo", por lo que ha vuelto a apremiar al PSPV a no retrasar los plazos para la formación del nuevo ejecutivo.

En este sentido, ha dicho estar "encantado" de trabajar con la "máxima ilusión" para conseguir un "gobierno estable que trabaje para todas y para todos" junto a Vox. En este sentido, ha indicado que continuarán reuniéndose con la formación para "poder tener el gobierno lo antes posible y poder empezar a tomar medidas lo antes posible".

