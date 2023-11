VÍDEO:Mazón avisa que se han acabado "los tiempos de Comunitat sumisa" al Gobierno:"Vamos a reclamar lo que corresponde"

ALICANTE, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha advertido que se han terminado "los tiempos de una Comunitat sumisa" ante el Gobierno y que reivindicará ante el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "todo lo que le corresponde" a los valencianos.

Así se ha manifestado este viernes el también líder del PPCV en Alicante, en declaraciones a los medios, al ser preguntado por qué espera por la legislatura con Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno.

Mazón ha defendido que cumplirán con "lo que se merecen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunitat Valenciana". "Los tiempos de una Comunitat sumisa, se han terminado. Los tiempos de una Comunitat que no reivindicaba el agua como tocaba, se han acabado. Los tiempos de una Comunitat que no reivindicaba su financiación, que no reivindicaba asuntos estratégicos como son las inversiones necesarias, en la que se bajaba los brazos ante una provincia como la de Alicante, siendo la 52 de 52 en las inversiones, se han terminado", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que "ya no está Ximo Puig de presidente de la Comunitat y, por tanto, la sumisión ha terminado", al tiempo que ha recalcado que harán "los deberes" y reivindicarán "todo lo que le corresponde" a la autonomía ante el Gobierno.

"Nos vamos a poner en pie y vamos a reivindicar allá donde toque lo que corresponda en esta legislatura. Desde luego, nos vamos a negar a ser ciudadanos de segunda y a ver cómo se va perdonando a los que nos van ninguneando por ahí, a los que dicen que somos países catalanes", ha sostenido.

Según ha insistido, es el momento de "dejar bien claro que la sumisión de la Comunitat Valenciana se ha terminado". "Es el primer mensaje que le quiero lanzar a un presidente que entiendo que va a prometer lo que él estime oportuno y conveniente, pero ya sabemos la virtualidad y la eficacia que tienen las promesas del presidente del Gobierno", ha recalcado.

También ha reiterado que "se han terminado los tiempos del gobierno más caro de la historia, con más políticos que nunca", en referencia al Botànic, así como la época en la que "la presión fiscal era la más alta".

"SÁNCHEZ HA SIDO COHERENTE CUANDO NOS HA NINGUNEADO"

Interpelado por si considera que Sánchez "se ha equivocado" con sus acuerdos de investidura, Mazón ha ironizado que "la pregunta es cuándo acierta o cuándo está diciendo la verdad". Se ha preguntado si Sánchez "se equivocaba cuando decía que la amnistía era inconstitucional o ahora que dice que es la paz definitiva, o cuando decía que no dormiría a gusto gobernando con Podemos o ahora que ha gobernado con Podemos".

"Sí ha sido coherente cuando ha ninguneado a la Comunitat Valenciana, a Castellón, a Valencia y especialmente a Alicante. Eso no lo ha variado, simplemente nos ha ninguneado en todo lo que era importante para la provincia de Alicante o para la Comunitat Valenciana. Ahí ni nos ha mentido, ni ha tenido cambios de opinión, ni ha dicho una cosa y la contraria. Ha sido una constante, una permanente el ninguneo, y de eso ya digo que ya está bien porque la sumisión se ha terminado", ha zanjado.

