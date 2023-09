VÍDEO:Los 'barones' del PP creen que dimisión de Rubiales "llega tarde" y que su situación en la RFEF era "insostenible"

Los 'barones' del PP han asegurado que la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) "llega tarde" y que su situación al frente del máximo órgano del fútbol español era ya "insostenible". En las filas del PP lamentan que la polémica no solo ha eclipsado la victoria de la selección femenina, sino que también no se hablara "y no bien" de la candidatura de España para el mundial de 2030.

Este rechazo contra Rubiales se ha producido en la Junta Directiva Nacional celebrada este lunes en la sede del PP, máximo órgano de partido entre congresos, y donde varios dirigentes 'populares' han celebrado la dimisión de Rubiales a pesar de que llegue tarde.

"La situación de Rubiales era absolutamente insostenible y lo que ha sido incomprensible es que él no se diera cuenta de la situación en la que estaba antes de estas tres semanas", ha afirmado en declaraciones a los medios el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a las puertas de 'Génova'.

Del mismo modo ha recalcado la importancia de que ahora "se abra un nuevo periodo en la Federación Española de Fútbol" de cara a que España sea elegida como sede del mundial en el año 2030, del que Zaragoza y Aragón están "especialmente ilusionados en poder formar parte".

El presidente del PP en Castilla La-Mancha, Paco Núñez, ha reprochado a Rubiales que para dimitir tres semanas después "no hacía faltar" estar "durante semanas tapando una gran victoria deportiva de las chicas del fútbol español". En su opinión, el episodio "ha quitado mucho protagonismo" a quienes "de verdad lo tenían".

"Rubiales forma parte de un pasado que sin lugar a dudas, bueno, marca muy poco lo que quiere este país", ha zanjado el dirigente 'popular'.

"TENIA QUE HABER SIDO HACE MESES"

Alfonso Mañueco, presidente de Castilla y León, ha compartido el diagnóstico de sus compañeros y ha resaltado que "lo importante es qué va a ocurrir a partir de ahora".

"Llega tarde, probablemente tenía que haber sido no hace unos días, sino hace meses y años. Pero bueno, estas son las normas, se ha ido y ahora lo que tiene que hacer la Federación es iniciar ese cambio y construir un proyecto de futuro para el fútbol español", ha explicado.

Por su parte, el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha calificado de "insostenible" la situación que enfrentaba Rubiales al frente de la RFEF. "Ya lo dijimos, era insostenible, sin duda", ha dicho el dirigente del PP valenciano.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA;

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

https://www.europapress.tv/politica/798117/1/azcon-pp-creen-dimision-rubiales-llega-tarde

https://www.europapress.tv/politica/798111/1/nunez-pp-reprocha-rubiales-haber-estado-semanas-tapando-gran-victoria-deportiva

https://www.europapress.tv/politica/798115/1/manueco-dimision-rubiales-llega-tarde

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06