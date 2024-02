VÍDEO:El PP dice que la amnistía podrá ser "aprobada pero no aplicada" y Bolaños responde: "¿Es suyo el Poder Judicial?"

El ministro asegura que la ley "es impecable, constitucional y conforme al Derecho europeo"

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que la ley de amnistía "podrá ser aprobada pero no aplicada" por los jueces, a lo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le ha espetado: "¿Qué pasa, que es suyo el Poder Judicial?".

A raíz de una pregunta sobre la mencionada ley, Álvarez de Toledo ha preguntado al ministro "qué está pasando" con la negociación parlamentaria. "Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes", ha ironizado, en alusión a la ampliación del plazo hasta el próximo 7 de marzo para negociar la amnistía.

Según Álvarez de Toledo, el expresidente catalán Carles Puigdemont se ha dado cuenta "de que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una Constitución y el Derecho europeo". "Es decir, que la amnistía podrá ser aprobada, pero no aplicada", ha añadido.

En esta línea, la diputada ha lanzado una última cuestión al ministro. "¿Qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el Derecho europeo?", ha interpelado.

Así las cosas, Bolaños ha dejado claro que "el Poder Judicial hace su trabajo con independencia, con imparcialidad y está ajeno a las injerencias que desde el Partido Popular intentan". "No sé si se ha leído usted la exposición de motivos de la ley de amnistía. Escuchándola, imagino que no se lo ha leído", ha criticado.

LA "GRAN MENTIRA" DEL PP

Según el ministro, "en esa exposición de motivos se habla de normas españolas que se refieren a la ley de amnistía, de tratados internacionales que admiten" la misma, de jurisprudencia del Supremo, del Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde se valida la norma.

"¿Por qué usted se empeña en decir lo contrario? Pues mire, le voy a decir una cosa. La ley es impecable, es constitucional, es conforme al Derecho europeo y fomentará la convivencia en Cataluña", ha respondido.

Además, el ministro ha cargado contra la pregunta formulada por la diputada del PP al entender que la misma está enfocada al "público ultra, que es un público muy exigente". "Y exige, por ejemplo, que no se diga en público lo que se piensa en privado. ¿Y qué ocurre? Pues que la semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes sobre los indultos y la amnistía", ha afirmado.

Fue la pasada semana cuando trascendió que el líder de los 'populares', Alberto Núñéz Feijóo, estaría abierto a un indulto condicionado a Puigdemont. "Cuando se destapa esa gran mentira, pues yo entiendo que la han dejado a usted sola preguntando sobre la amnistía, sola, porque ya no es tema para ustedes porque su único asunto de oposición que era este, resulta que ahora sabemos lo que piensan ustedes", ha zanjado Bolaños.

