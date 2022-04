VIDEO:Ciudadanos condiciona su apoyo al decreto anticrisis del Gobierno a mantener activos los siete reactores nucleares

Edmundo Bal aboga por repartir los "sacrificios" y alerta de que no se podrán pagar las pensiones si siguen vinculadas al IPC

Ciudadanos sólo apoyará en el Congreso la convalidación del real decreto con medidas de choque para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania si el Gobierno se compromete a mantener en funcionamiento los siete reactores nucleares que a día de hoy quedan activos en España.

Así lo ha adelantado, en una entrevista con Europa Press, el vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, que considera "fundamental", además de bajar los impuestos a los carburantes y la luz, apostar por la energía nuclear para frenar la subida de precios.

"Si el PSOE y el Gobierno no apuestan por que no se cierren los siete reactores nucleares que tenemos en España, apostando por el alargamiento de las centrales nucleares, Ciudadanos no va a apoyar el real decreto ley de medidas. Lo digo así de claro", ha anunciado el también portavoz adjunto de la formación en el Congreso.

Los siete reactores que permanecen activos en España son Almaraz I y Almaraz II, en Cáceres; Ascó I, Ascó II y Vandellós II, en Tarragona; Cofrentes, en Valencia, y Trillo, en Guadalajara.

"ITALIA NOS COME LA PARTIDA"

El portavoz ha destacado que "incluso" Alemania ha dado pasos atrás recientemente en su calendario de cierre de centrales nucleares, y que Holanda, Francia o Reino Unido se plantean incluso construir más reactores, de acuerdo con la nueva taxonomía energética europea.

Según Bal, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no puede jugar" con el bolsillo de los españoles "sin adoptar medidas que de verdad supongan una reducción del precio de la factura eléctrica", a la par que ha criticado la "negligente gestión" realizada por el Gobierno respecto al Sáhara Occidental, lo que ha conllevado "la ruptura de relaciones con Argelia".

"Italia nos está comiendo la partida", ha señalado, en referencia al aumento de la importación de gas argelino por Roma. También ha recordado que Argelia ya ha hecho pública su intención de subir el precio del gas que exporta a España, un anuncio --ha advertido-- que va a suponer que "todavía suba más la factura eléctrica".

LOS ESPAÑOLES, UN 9,8% MÁS POBRES

Respecto a la propuesta de topar en 30 euros el precio de referencia del gas para abaratar la electricidad, se ha preguntado cómo piensa la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, pagar la diferencia entre el precio limitado y el precio fijado en los mercados internacionales.

"¿Lo vamos a pagar los españoles en los próximos 30 años, como el famoso déficit de tarifa que estableció el PP de 30.000 millones que tuvimos que pagar en la factura de la luz durante muchos años consecutivos?", ha interrogado, quien teme que esto sea una "trampa" para que otros gobiernos después de Sánchez les toque resolver el problema.

En este contexto, Bal ha asegurado que su partido fue el único que acudió con los "deberes hechos" a la ronda de reuniones del Gobierno con los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas de cara al contenido del real decreto del Plan de Respuesta a las consecuencias de la guerra.

"El Gobierno no hace sus deberes en ese real decreto ley", ha denunciado el portavoz 'naranja', ya que, según ha indicado, el mismo día que Sánchez comparecía en el Congreso "muy ufano, para ponerse todas las medallas, en plan presidente benefactor de los españoles", sus medidas, como bonificar con 20 céntimos cada litro de combustible, chocaron con el dato de la inflación del 9,8%.

Bal ha incidido que debido a este nivel de inflación los españoles son "un 9,8 por ciento más pobres", mientras "la Agencia Tributaria, por cada punto de inflación, recauda una barbaridad". "Somos más pobres por la inflación, tenemos menos poder adquisitivo y, encima, pagamos más impuestos", ha resumido, antes de incidir en una de las propuestas hechas al Ejecutivo, la necesidad de deflactar las tarifas del IRPF para ajustarlas a la recaudación previa a la inflación.

"No me vale lo que me dice Nadie Calviño cada vez que le pregunto en la sesión de control, que si trato de desmantelar el Estado del Bienestar. No, si yo lo que pretendo es mantener la recaudación, pero no que la Agencia Tributaria se enriquezca a costa de crear más pobreza en los bolsillos de los españoles", ha apostillado.

METER A LOS PENSIONISTAS EN EL PACTO DE RENTAS

También ha insistido en incluir en el pacto de rentas promovido por el Ejecutivo a los pensionistas, en lugar de reducirlo a empresarios y trabajadores. Ciudadanos lo ve insuficiente y, por ello, ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

"Queremos que en ese pacto esté también el colectivo de los pensionistas, y que el Gobierno explique, con una inflación al 9,8 por ciento, y si siguen las pensiones indexadas al IPC, de dónde va a sacar el dinero para pagarlas. ¿Con más impuestos?", ha cuestionado.

A su juicio, otro aspecto que debería caber dentro de dicho plan es el "adelgazamiento de la Administración". En este punto, ha tachado de "escandalosas" las noticias que apuntan a que el sueldo de los asesores del Gobierno ha subido un 30%, "con la que está cayendo y la pobreza en los hogares".

Así, el dirigente de Ciudadanos ha abogado por repartir los sacrificios ocasionados por la guerra de Ucrania "entre todos los sectores", entre empresarios, trabajadores, pensionistas y Administración y "no solamente entre algunos".

