VÍDEO: Zapatero: "Que bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones"

Afirma que dentro de unos años se celebrará lo que Pedro Sánchez ha hecho "por Cataluña y por España" con la Ley de Amnistía

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que, dentro de unos años, se celebrará lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "por Cataluña y por España", tras haberse aprobado esta semana en la Comisión de Justicia del Congreso el proyecto de Ley de Amnistía.

"Que bien se duerme siendo leal a tu partido, a tus ideas, a tus convicciones", ha señalado en un momento difícil para el PSOE, con el caso Koldo y la negativa del exministro José Luis Ábalos a dejar sus escaño en el Congreso de los Diputados, o las voces discrepantes dentro del partido en torno a la Ley de Amnistía, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así lo ha dicho durante el homenaje a José Luis Rodríguez Zapatero que, bajo el lema de '20 años de los derechos y las libertades', en referencia a las dos décadas transcurridas desde la conformación de su primer Ejecutivo, se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao junto a los socialistas vascos en plena precampaña a las elecciones autonómicas del 21 de abril.

Zapatero ha mostrado su apoyo "incondicional" al PSOE y ha asegurado que hoy, 20 años después, "se vuelve a casar" con el Partido Socialista. También ha respaldado a Sánchez y se ha referido a las críticas que recibe por sus políticas sobre Cataluña.

"Igual que me lo reprocharon a mí, me lo criticaron, me intentaron boicotear la búsqueda de la convivencia, de la paz, la puesta en valor del diálogo, de la palabra, de la convicción, del amor al bien", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que ahora el presidente del Gobierno está siendo atacado por "el esfuerzo que está haciendo en Cataluña". "Pero, atención, Santos (ha dicho dirigiéndose a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE), convocaremos dentro de tres o cuatro años un acto aquí para poder celebrar, lo que va a hacer Pedro Sánchez en Cataluña y por Cataluña y por España", ha asegurado, para pedir el apoyo a Pedro Sánchez, "como me habéis apoyado a mí".

