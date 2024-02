VÍDEO: Zapatero dice que "la comida de Feijóo" da para "serie de Netflix"

Dice que la concordia no se defiende "entre bambalinas" sino delante de los españoles

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las recientes revelaciones sobre los indultos y la amnistía y ha señalado que la historia daría para una "serie de Netflix" por los "cambios de guión", que a su juicio tienen "desconcertados" a los votantes del PP.

"Están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijóo", ha señalado en referencia a la cena mitin donde se produjo un encuentro con periodistas. "Es impresionante, cada dos minutos cambia, como en las series", ha lanzado en tono irónico.

De este modo se refería a las revelaciones que indican que el PP estaría dispuesto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont, que se pensaron la amnistía durante 24 horas tras reunirse en agosto con Junts y que ven difícil que finalmente haya una imputación por delito de terrorismo.

Así lo ha señalado ante un auditorio de unas 500 personas, en un mitin de campaña en Lugo ante las elecciones autonómicas en Galicia que se celebran este domingo 18 de febrero, al que ha acudido para apoyar al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Zapatero dice que Feijóo trasladó esas informaciones a 16 periodistas durante una comida en Lugo y considera que manifestó la misma opinión que viene defendiendo el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Concordia para Cataluña, generosidad y por supuesto que no hubo terrorismo" en el procès, según ha indicado.

Así, ha reprochado a Feijóo que "la concordia se defiende ante los españoles y no 'off the record', detrás de las bambalinas con 16 periodistas".

En la misma línea, Zapatero ha reprochado al líder 'popular' que diga ahora a sus votantes que no se distraigan con estas informaciones. "Pero cómo no se van a distraer, si les han estado llevando a los mítines, les han estado diciendo que se rompía España, que se rompía el estado de Derecho, que era la mayor traición a la historia de este país, provocando esa crispación que hemos vivido intensamente", ha recriminado.

"Y ahora resulta que un indulto sí, que la amnistía se puede discutir y que por supuesto Puigdemont no es terrorista, pero yo creo que todos esos hombres y mujeres que han ido a esas manifestaciones, que han estado tan movilizados ahora, se estarán preguntando qué fue esto", ha indicado a continuación para rematar que "al mismo tiempo que se manifestaban estaban negociando".

Zapatero también se ha referido a las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que este mismo martes desveló que el PP intentó una negociación con ellos antes de la investidura de Feijóo, algo que el PP ha desmentido.

"Esta mañana nos enteramos que con Esquerra hubo algo, poca cosa, un roce apenas", ha indicado con sarcasmo antes de sentenciar: "Pero como no van a estar desconcertados los votantes del PP".

A continuación, ya en tono más serio, ha señalado que lo vivido en los últimos días es inaudito y quedará "para las páginas de las infamias de la democracia" como un episodio más de la "reiterada, contumaz, hipocresía del Partido Popular cuando está en la oposición".

Así, ha señalado que Feijóo tenía todo el derecho a hablar con Junts, ERC y todas las formaciones políticas pero ve "inaceptable" que lleve varios meses "diciendo a los españoles que Pedro Sánchez es un traidor a la patria, a la Constitución" porque negocia con los independentistas y está dispuesto a aprobar la amnistía, cuando, a su juicio, él estaba "intentando lo mismo por detrás".

