VÍDEO: Ucrania.- Borrell avisa a Putin de que no habrá cansancio en el apoyo a Ucrania

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha lanzado un mensaje este viernes al presidente ruso, Vladimir Putin, de que los Veintisiete no retirarán su apoyo a Ucrania, insistiendo en que el bloque no permitirá que Ucrania se vuelva un país de la órbita de Moscú como Bielorrusia.

"Quiero enviar un mensaje claro a Putin. No hay ni habrá cansancio. Seguiremos apoyando a Ucrania tanto como lo necesite y durante todo el tiempo que sea necesario", ha reiterado el jefe de la diplomacia comunitaria tras la reunión informal de ministros de Exteriores en Estocolmo.

En este sentido, ha lamentado que el mandatario ruso no tiene intención de abandonar su objetivo de "subyugar" Ucrania y de continuar "bombardeando, atacando y destruyendo" el país. Por todo ello, ha defendido que la UE seguirá prestando apoyo militar, político, económico y humanitario a Ucrania de manera prioritaria.

"Rusia no quiere dejar de luchar y Ucrania no puede dejar de luchar. Si quiere seguir existiendo como nación, no puede parar", ha asegurado sobre el Ejército ucraniano que recibe la ayuda militar de la UE y Estados Unidos.

Respecto a la perspectiva de negociaciones de paz, Borrell ha insistido en que toda iniciativa tiene que pasar por las condiciones que marquen los ucranianos y ha definido la fórmula del presidente Volodimir Zelenski como "el único marco integral" para una paz "justa".

"Queremos paz, pero queremos una capitulación", ha dicho sobre las operaciones militares rusas, para subrayar que Ucrania tiene que pervivir como nación independiente y soberana. "No queremos que Ucrania se convierta en otra Bielorrusia", ha argumentado, en referencia a los vínculos del régimen de Alexander Lukashenko con el Kremlin.

