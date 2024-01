VÍDEO: Trump gana las primarias republicanas de New Hampshire

Haley felicita a su rival y se niega a abandonar la carrera, que avisa de que está "lejos de terminar"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha ganado las primarias republicanas del estado de New Hampshire con un 54,4 por ciento de los votos de los ciudadanos vinculados al Partido Republicano, según las proyecciones de medios estadounidenses correspondientes al 71 por ciento del escrutinio.

Así, Trump se ha hecho con doce delegados (y con 128.000 votos), mientras que por detrás ha quedado la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley, que se ha hecho con el 43,6 por ciento de los apoyos (102.500 papeletas) y con nueve delegados. Falta un delegado republicano por asignar en este estado.

Tras los resultados de las primarias en New Hampshire, el expresidente ha criticado a su rival, la exgobernadora de Carolina del Sur, al afirmar que ha "fracasado estrepitosamente" tras remarcar que iba a ganar: "Ha tenido una muy mala noche", ha manifestado.

"Una muy mala noche para Nikki 'Birdbrain' Haley, pero no tan mala como la semana pasada, en Iowa, donde alcanzó un distante tercer (puesto). La semana que viene, en el caucus de Nevada, no quiso jugar con sus malas encuestas: obtiene cero y yo recibo todos (los delegados). En Carolina del Sur, llevo ventaja de 30 a 50 puntos", ha señalado, en referencia a la confusa situación en Nevada, donde hay primarias y caucus, pero Haley no participa en estos últimos.

Nevada, el primer estado de la costa oeste en elegir al candidato, llevará a cabo el 6 de febrero las primarias y, apenas dos días después, los republicanos organizarán un caucus, donde realmente se otorgarán los delegados. Haley y Trump ni siquiera compiten entre sí allí: ella se presenta a las primarias, mientras que él compite en el caucus.

"QUEDAN DECENAS DE ESTADOS POR RECORRER"

Por su parte, Haley ha declarado que, pese a su fracaso en este estado, no abandonará la carrera a candidata presidencial por el Partido Republicano porque "esta carrera está lejos de terminar, quedan decenas de estados por recorrer" y las siguientes primarias tienen lugar en Carolina del Sur (el 3 de febrero), su estado natal, donde espera obtener una primera victoria.

"En algún momento de la campaña, éramos 14 candidatos y estábamos al dos por ciento en (intención de voto en) las encuestas. Bueno, soy una luchadora, ahora estamos únicamente nosotros frente a Donald Trump", ha subrayado, antes de considerar que "una nominación" de su rival es "una victoria" para el presidente estadounidense, Joe Biden, y eventual candidato por el Partido Demócrata.

Aunque ha felicitado a Trump al comienzo de sus declaraciones, le ha culpado por las derrotas de los republicanos en las 'midterms' de 2018 y 2022, así como de las presidenciales de 2020. Así, ha considerado que su contrincante es "el único republicano del país al que Biden puede derrotar".

El exdirigente de Estados Unidos llega reforzado tras ganar la semana pasada en los caucus de Iowa, donde se hizo con más del 50 por ciento de los votos frente a otros cuatro candidatos, que quedaron muy por detrás de él. Es la primera vez que un mismo candidato gana las dos contiendas republicanas de Iowa y New Hampshire, informa la cadena de televisión estadounidense CNN.

Desde entonces, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó la carrera para la nominación del Partido Republicano y mostró su apoyo a Trump. Los republicanos Vivek Ramaswamy y Asa Hutchinson también anunciaron su salida tras obtener menos del 8 por ciento y del 1 por ciento de los votos respectivamente.

El calendario para la nominación del candidato del Partido Republicano incluye primarias con votación al uso con urnas, pero también caucus, en los que los ciudadanos vinculados a un determinado partido debaten y eligen a sus favoritos, en algunos casos a mano alzada y sin necesidad de papeletas.

En cualquier caso, la elección no es directa, ya que sea mediante primarias o mediante caucus, los ciudadanos lo que están decidiendo es la composición de la delegación de dicho estado en las convenciones nacionales, donde se realizará formalmente la proclamación de la persona que representará a la formación en los comicios generales --este año tendrán lugar el 5 de noviembre--.

El Partido Republicano celebrará su convención entre el 15 y el 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que el Demócrata se reunirá del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

