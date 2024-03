VÍDEO: Torres afirma que la amnistía sigue siendo la vía para la reconciliación pese a los avisos de ERC y Junts

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado hoy viernes que la amnistía sigue siendo una herramienta de reconciliación a pesar de que ERC y Junts ya hayan avisado al Gobierno de que la aprobación de la Ley de Amnistía es tan solo un primer paso de su camino hacia la independencia. "Absolutamente lo creo", sostuvo el ministro.

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión de trabajo con alcaldesas y alcaldesas socialistas de las islas, el ministro señaló que ERC y Junts "van al máximo y en esos máximos también están los del Partido Socialista". Además, quiso recordar que el PSOE firmó un pacto con Junts en el que los socialistas se mostraban contrarios a la autodeterminación, e incidió en que ese acuerdo fue firmado por los propios partidos independentistas.

Ángel Víctor Torres reiteró que sigue pensando que aprobación de la Ley de Amnistía fue "un gran paso para la convivencia" y la vía para la resolución del conflicto político catalán: "Lo he creído desde el principio, desde el año 2017, que como se estaba caminando en este país no llegábamos a ningún sitio. Que en el año 2017 y con el PP gobernando en España y Mariano Rajoy siendo presidente, España estaba fracturada. Que había quienes decían que había que expulsar a aquellos que estaban defendiendo una independencia y que eso no era nuestro país".

Torres hizo hincapié en que hoy Cataluña "forma parte de lo que es España y el sentimiento independentista ha ido reduciéndose". "Por tanto, la amnistía es un paso para la convivencia. No fue una situación política que alteró la legalidad, pero la amnistía es una decisión política que camina hacia esa convivencia entre territorios", afirmó el ministro.

También se refirió a las críticas de Alberto Núñez Feijóo, quien llegó a decir que la historia señalará al PSOE. "Sí, la historia nos señalará por haber acertado, y le señalará a él por haber puesto palas en las ruedas. Porque si él hubiese tenido alguna posibilidad de gobernar, él también se hubiese sentado con ellos para caminar con la amnistía".

