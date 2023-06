VÍDEO: Tellado (PP) afirma que, se goberna Sánchez, "a integridade territorial de España está en xogo e ameazada"

Cre que o proxecto de Díaz "debería chamarse 'restar' ou 'dividir'" e acúsaa de dedicarse "a insultar" como Iglesias, pero "cun sorriso"

O vicesecretario de Organización do PP, Miguel Tellado, asegurou que, se Pedro Sánchez segue gobernando España, "a integridade territorial" do país "está en xogo e ameazada".

Así, manifestou que ao PP lle "preocupa" que Bildu "segue influíndo no Goberno" e que Sánchez "esta disposto a absolutamente a todo" para seguir na Moncloa. Ao seu xuízo, seguirá "facendo o que xa fixo, mentindo como fixo durante este cinco anos e crerá que todo está en venda para manterse no poder".

Ditas manifestacións realizounas o tamén número uno ao Congreso pola provincia da Coruña na mañá deste sábado no Parador de Turismo de Ferrol.

Desde alí, quixo dicir "alto e claro" que o PP é "o inimigo político de Esquerra Republicana e de Bildu". "Non pactaremos nunca con partidos que leven asasinos nas súas listas", esgrimiu, xa que "a integridade territorial" non pode ser "moeda de cambio para que se conforme un Goberno ou outro".

Tellado insistiu en que "Sánchez é refén dos partidos que lle fixeron presidente e refén dos partidos que para el son imprescindibles para poder seguir optando á Presidencia do Goberno".

"El sabe que vai perder as eleccións e sabe que a única alternativa para seguir gobernando é seguir cedendo en todo e para todo", recalcou o responsable de Organización de 'Xénova'.

Fronte a isto, afirmou que a opción do PP é "un Goberno unido, único, sólido, cun presidente que teña principios e valores, que entenda que a súa supervivencia persoal e política non pode estar supeditada a cesións que o noso Estado de Dereito non tolerarían".

Ante este escenario, o político ferrolán trasladou que os populares van traballar " duro durante o próximo mes, durante os próximos 30 días, para construír unha alternativa política sólida, que se base nunha maioría social e electoral que dea estabilidade". "Esa é a oferta electoral do noso partido, gañar para gobernar e gobernar en solitario", subliñou.

MELILLA E 'TITO BERNI'

Noutra orde de asuntos, Miguel Tellado tamén aproveitou a súa comparecencia para lembrar que este sábado "se cumpre un ano dos feitos da traxedia do valo de Melilla onde perderon a vida máis de 37 inmigrantes, uns feitos que aínda están sen esclarecer porque o Goberno de España non quixo dar as explicacións oportunas".

Así, criticou que o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, "non dimitiu naquel momento e segue sen dar ningún tipo de explicación" porque "se parapeta detrás das forzas e corpos de seguridade do Estado para non dar explicacións da súa incompetencia".

Tamén lembrou que este sábado Sánchez estaba nas Illas Canarias "e ten unha oportunidade de ouro para explicar que ocorreu no caso máis grave de corrupción do Goberno que el preside", en alusión ao caso coñecido como 'mediador' no que participou polo menos un deputado do grupo parlamentario do PSOE coñecido como 'Tito Berni'.

"Un caso de corrupción, un caso de mordidas, un caso onde se falaba de comisións a cambio de adxudicación de contratos públicos do que o PSOE e o Goberno de España non quere dar ningún tipo de explicacións", resumiu.

CARGA CONTRA DÍAZ E SUMAR

Aproveitando a súa presenza en Ferrol, Miguel Tellado cargou tamén para referirse a outra política desta cidade e integrante do Goberno, a vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, co seu proxecto político Sumar.

"A candidata de Podemos, Podemos 2 ou Sumar, como eles prefiren denominarse", xa que "por cambiar cambiáronlle ao partido as súas siglas de forma reiterada e continuada en cada proceso electoral".

Ao seu entender, "deberían chamarse 'restar' ou 'dividir'", xa que "Yolanda Díaz leva unha década presentándose en cada proceso electoral baixo unhas siglas distintas e baixo circunscricións distintas".

De feito, "empezou presentándose pola provincia da Coruña" en 2015 e 2016 con En Marea. "Cando se deu conta que non podía saír trasladouse á de Pontevedra", en 2019 por Galicia en Común, "e agora preséntase por Madrid" con Sumar.

"É unha pena que non se atreva a presentarse pola circunscrición que lle é propia, porque probablemente non o fai porque non obtería ser deputada", xa que "alí onde máis lles coñecen, é onde menos lles votan".

"Díaz foi unha artista da pista durante toda esta lexislatura, purgado dentro do seu propio partido a todos os seus rivais. Dedicouse a insultar a todo o mundo todo o tempo, pero que se a comparamos con Pablo Iglesias, faio máis despacito e cun sorriso, pero a súa forma de facer política é exactamente a mesma", sentenciou.

