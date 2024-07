VÍDEO: Simón, tras críticas al protocolo de protección a empleadas de la Junta, recomienda a Vox que "aprenda a leer"

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recomendado este martes a Vox que aproveche el verano para comprarse los libros 'Micho 1', 'Micho 2' y 'Micho 3' "para aprender a leer" y "mejorar también su comprensión lectora".

Simón ha respondido así al portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Iván Sánchez, que ha criticado en una rueda de prensa previa el protocolo afirmando que "hace desiguales a las mujeres que sufren maltrato", preguntada al respecto tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana.

Según ha señalado la consejera, este protocolo viene "a mejorar las condiciones, a facilitar las condiciones de trabajo a aquellas mujeres que son víctimas de la violencia machista y que trabajan en la Administración regional".

"No es que no sean capaces de leerse el protocolo, es que no son capaces ni siquiera de leerse la nota de prensa que ayer mismo remitía el Gobierno de Castilla-La Mancha", en la que anunciaba que había realizado un protocolo "para aquellas mujeres que son víctimas de la violencia machista y que trabajan en la Administración pública, en el Gobierno o en la Administración del Gobierno de Castilla-La Mancha".

"Yo les recomiendo que en vez de ponerle tanto empeño en negar que la desigualdad estructural y que en negar que la violencia machista existe, que ponga el mismo empeño a ver si en este verano consigue aprender a leer", ha concluido la titular de Igualdad castellanomanchega.