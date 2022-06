VÍDEO: Sánchez pide "no caer en la trampa" del PP y Vox que "tratan de abrumar a España con ruido y crispación"

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a "no caer en la trampa" del PP y Vox que "tratan de abrumar" a España con "ruido" y "crispación", así como con la "negación de la realidad".

"Siempre hacen lo mismo, tratan de abrumar a toda España para que al final demos por inevitable que los únicos que pueden gobernar el país son el PP y la ultraderecha", ha lamentado Sánchez en un mitin en Cuevas de Almanzora (Almería), en el que ha participado junto al secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas.

Así, ha instado a no "responder como ellos". "Frente a su ruido, descalificaciones e insultos, tenemos la realidad de nuestras políticas", ha defendido, para reivindicar la respuesta a la pandemia y la guerra de Ucrania, así como los "récords de empleo".

"El que España haya logrado batir todos los récords de empleo de los últimos 15 años con una pandemia y una guerra dice muchas cosas buenas de España y del Gobierno, y no dice nada bueno de una oposición que contad de negar la realidad dice que estos datos son falsos", ha dicho en referencia a las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que los últimos datos del paro --baja de los 3 millones por primera vez desde 2008-- están "maquillados".

"Escucho a la oposición alegrarse de datos de empleo en Andalucía, y me parece bien, pero ya puestos que se alegren de los de Valencia, Madrid, Asturias y de toda España, y de los contratos indefinidos, del SMI a 1.000 euros y de la revalidación de las pensiones", ha agregado al respecto.

En esta línea, ha incidido también en que todos los avances de España se han llevado a cabo "con la oposición enfrente", que es lo que "pasa siempre con la derecha y la ultraderecha". "Dicen que cualquier Gobierno que no sea el suyo es ilegítimo, votan en contra de cualquier avance social y meten mucho ruido para que la gente no se entere de que votan en contra de la revalorización de las pensiones o de que no quieren que el SMI suba", ha afeado.

"Ahora dicen que hay que ir contra el sanchismo, con Felipe González decían el felipismo y con José Luis Rodríguez Zapatero el zapaterismo... No sé quién será el próximo presidente socialista que haya, pero iros preparando porque lo llevan muy mal", ha añadido Sánchez, quien ha pedido "paciencia y convicción" ante esta actitud.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha pedido la población que tenga en cuenta que "votar a la derecha es votar a la ultraderecha" porque "se van a acabar entendiendo".

